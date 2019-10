Bijna één miljoen euro extra investeringsbudget voor Boutersem dankzij Vlaams regeerakkoord Vanessa Dekeyzer

11u35 20 Boutersem De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Boutersem betekent dat concreet 950.949 euro. “Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken”, stelt schepen Maarten Devroye (N-VA).

Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. “Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5 procent groeien”, zeggen Boutersems schepen Maarten Devroye (N-VA) en Maarten Smout lokaal N-VA voorzitter.

N-VA Boutersem wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in fietspaden en veilige wegen. “Maar ook in veiligheid en onze lokale economie en middenstand”, vult Maarten Devroye aan. “Boutersem heeft nood aan veilige, afgescheiden fietspaden. De eerste beslissingen zijn daarvoor al genomen. Onze grootste problematiek situeert zich al jaren in de Smidstraat en Stationsstraat en de verdere verbinding naar de E40. Met dit budget kan daar versneld tot een oplossing gekomen worden. Ook onze politiewerking en lokale economie kunnen een boost krijgen dankzij deze ademruimte.”