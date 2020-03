Bierbeek en Boutersem brengen ondernemers samen Vanessa Dekeyzer

05 maart 2020

14u09 1

Op zondag 8 maart vindt de derde ondernemersdag van Boutersem plaats en dit jaar samen met Bierbeek. Via standjes en workshops promoten de ondernemers uit beide gemeenten zichzelf.

Je komt er alles te weten over ondernemen en ondernemers, in verschillende domeinen zoals technologie, creativiteit, voeding en gezondheid, natuur en administratie. Voor de kinderen is er een ‘ondernemende zoektocht’ voorzien met prijzen. Iedereen is welkom van 13 tot 17 uur in de sport’o’droom aan de Kerkomsesteenweg 49 in Boutersemen. De inkom is gratis.