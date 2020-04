Bert Geuvens van Feestzalen Vogelzang haalt Amerikaanse bizons naar Willebringen Vanessa Dekeyzer

04 april 2020

08u46 6 Boutersem Sinds enkele weken kan je in de Hertenstraat in Willebringen bij Boutersem acht Amerikaanse bizons zien grazen. Bert Geuvens (38), de uitbater van Feestzalen Vogelzang in Kumtich, is de trotse eigenaar van deze bizonboerderij, de tweede in Vlaanderen. “Het is de bedoeling om binnen enkele jaren dit vlees te serveren in de feestzaal.”

De grootouders van Bert hebben steeds een landbouwbedrijf gerund. “Daar heb ik heel wat weekends doorgebracht, aangezien mijn ouders steeds feesten verzorgden en in 1991 Feestzalen Vogelzang overnamen. Samen met mijn broer (34) en neef (38) en nicht (36) hebben wij daar een fantastische jeugd gehad. Mijn nonkel runt nog steeds deze boerderij. Elke keer als ik er kom en ik ruik het hooi, stro en vele andere geuren die je enkel op een landbouwbedrijf ruikt, brengen die vaak nostalgie naar boven. Het landbouwgebeuren is dan ook bij mij blijven kriebelen, maar de combinatie met de uitbating van het feestzalencomplex zag ik niet meteen zitten.”

Althans niet met koeien, want die moeten elke dag gevoederd en gemolken worden. “Maar bizons hebben bijlange niet zoveel verzorging nodig. Zij kalveren bijvoorbeeld gewoon op zichzelf tussen half april en eind juni en wanneer zij eenmaal per week een grote baal hooi en vers water krijgen, is dat voldoende. Ik vind het vooral prachtige dieren. Toen ik voor het eerst een kudde zag, was ik verloren. Het is niet zomaar dat er elke zomer lange files staan in Yellowstone National Park, zeker tijdens de bronstperiode.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Bizons leven 365 dagen per jaar buiten, want ze verdragen makkelijk temperaturen van -40 graden tot + 40 graden. “Het is wel belangrijk dat voldoende ruimte krijgen, omgeven door een stevige afsluiting. Ideaal was geweest mocht ik de weides achter de Vogelzang kunnen huren, maar die worden gebruikt voor de uitbating van het melkveebedrijf van mijn buren. Ik heb dus vijf hectare grond in Willebringen gehuurd, waar ik in principe tien tot vijftien bizons kan laten grazen.”

Voorlopig zijn er acht exemplaren ondergebracht. Bert ging die halen in de bizonkwekerij in Nijlen en in de kwekerij van Bastogne. “Die laatste is de pionier in deze branch. Dertig jaar geleden al voerden men daar een 200-tal Amerikaanse bizons in om verder te kweken. Ik leg de nadruk op ‘Amerikaans’, want er bestaan ook Europese bizons, maar daar zijn nog slechts enkele duizenden exemplaren van. Die zijn dus beschermd en mogen niet geslacht worden. Van de Amerikaanse bizons zijn er nog zo’n half miljoen exemplaren, waarvan ongeveer 5.000 in Europa en nu dus acht in Willebringen.”

Het gaat om één jonge stier, twee volwassen koeien en vijf vaarsjes. “De twee volwassen koeien zijn momenteel drachtig en we verwachten binnen een tweetal maanden kalfjes. Als daar stieren tussen zitten, kunnen we die binnen een drietal jaar slachten en verwerken voor verkoop en eigen gebruik in onze feestzalen. Het vlees van deze dieren is wel dubbel zo duur in aankoop dan rundvlees, maar het is bijzonder gezond dankzij de grote hoeveelheid aan ijzer en vitaminen en daarnaast ook heel mager. In de VS wordt het zelfs door cardiologen aanbevolen aan hartpatiënten als deel van een gezond dieet.”

Huifkar

Bert wil graag ook andere mensen laten genieten van de pracht van deze wilde dieren door er een toeristisch aspect aan te koppelen. “Ik ben bezig met het maken van een huifkar, waarmee ik bijvoorbeeld scholieren de kudde kan gaan laten bezoeken. Deze zomer hoop ik daarmee te kunnen starten op reservatie.”

Voor info of reservaties voor deze bezoeken aan de bizons kan men contact opnemen via www.feestzalenvogelzang.be.