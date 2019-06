Beenhouwerij Vangramberen krijgt nieuwe look en feel. “We willen klaar zijn voor de volgende 25 jaar!” Vanessa Dekeyzer

13u11 0 Boutersem De gerenommeerde beenhouwerij Vangramberen bestaat dit jaar 40 jaar. Dat wordt in augustus niet alleen de hele maand gevierd met tal van cadeaus voor de klanten, maar de winkel wordt binnen twee weken ook in een volledig nieuw kleedje gestoken. “Om onze klanten ten dienste te blijven, werken we tijdelijk vanuit onze pop-up beenhouwerij in onze eigen werkplaats”, klinkt het.

Het waren Herman Vangramberen en Margriet Hoeterickx die de beenhouwerij met hun tweetjes in 1979 opstartten. Vandaag is de zaak uitgegroeid tot een echt familiebedrijf met dochters Katrien en Griet en schoonzoon David. “En ook de kleinkinderen komen eraan”, zegt Herman lachend. “Enkele helpen al als jobstudent mee tijdens de weekends en zij hebben ook hun zegje gehad in het nieuwe ontwerp en logo. Zij zijn de toekomst en wij willen met onze zaak klaar zijn voor die toekomst.”

Vandaar dat de winkel, die in haar huidige vorm 21 jaar bestaat, grondig onder handen wordt genomen. “Toen we deze winkel openden, was dat groot nieuws, want deze oogde bijzonder modern. Maar de tijd staat niet stil en er zijn veranderingen op de markt. We willen niet op onze lauweren rusten en binnenkort het imago van een oude winkel krijgen. Vandaag zijn we misschien nog modern, maar binnen vijf jaar waarschijnlijk niet meer. Het is dus nu tijd om in te grijpen.”

Al twee jaar lang wordt er gebrainstormd over het nieuwe concept van de winkel. “We wilden niet over één nacht ijs gaan. Onze winkel is gekenmerkt door een huiselijke sfeer, die de klanten appreciëren. Die visie willen we behouden, net als onze kwaliteitsvolle producten en onze mensen. Qua oppervlakte verandert er niets, maar de nieuwe indeling maakt meer ruimte vrij enerzijds voor de toog, zodat het assortiment nog wat groter wordt, en anderzijds voor de klant. Het wordt dus nog aangenamer winkelen, met als leuke nieuwigheid een ‘selftake’, waaruit de klant zijn product zelf kan nemen. En ook de gevel zal een grondige metamorfose ondergaan.”

De verbouwingswerken starten op 18 juni. Tot zaterdag 6 juli kan je terecht in de pop-up beenhouwerij in de werkplaats bereikbaar via de Brugstraat. “Van dinsdag 9 juli tot en met woensdag 31 juli hebben we dan zoals altijd ons jaarlijks verlof, zodat we met frisse moed een nieuwe start kunnen maken op donderdag 1 augustus. Dan zal niet alleen de nieuwe winkel, maar ook ons fonkelnieuw logo en onze hedendaagse huisstijl bekend gemaakt worden.”

“Onze slagzin blijft die van de groenteboer: vers aankopen, vers verwerken en vers verkopen”, benadrukt Herman nog. “Alles, op salami en kaas na, wordt hier zelfgemaakt en daar gaan we prat op. Daarvoor komen de mensen, steeds meer van heinde en ver , naar hier. We willen op dit elan doorgaan en elke dag opnieuw de kwaliteit bieden, die de klanten van ons gewoon zijn.”