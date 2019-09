Algemeen directeur Boutersem Xavier Van Opdenbosch gaat met pensioen vdt

06 september 2019

10u00

Op 1 augustus 1992 nam Xavier Van Opdenbosch als gemeentesecretaris de leiding over nauwelijks een 35-tal personeelsleden voor nog geen 7.000 inwoners. Zevenentwintig jaar later telt de gemeente zo’n 8.300 inwoners waarvoor een 43-tal personeelsleden in dienst zijn.

De nieuwe bestuursploeg besloot hem, na zijn aanstelling op 1 augustus vorig jaar als de nieuwe algemeen directeur voor de gemeente en OCMW-diensten, op 65-jarige leeftijd, met welverdiend pensioen te laten gaan. De afscheidnemend algemeen directeur bedankt nog alle medewerkers, verenigingen en inwoners voor de fijne samenwerking en wenst hen en de gemeente nog een mooie toekomst toe. Marleen De Coster, vroeger OCMW-secretaris, zal Xavier opvolgen als algemeen directeur. Zij was al sinds augustus vorig jaar aangeduid als adjunct algemeen directeur.