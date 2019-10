Afsluiten van het huifkarbrugje zet kwaad bloed bij buurtbewoners Vanessa Dekeyzer

11 oktober 2019

12u24 2 Boutersem De beslissing van de gemeente om vanaf 4 november de doorgang onder de spoorweg in de Brugstraat, het zogenaamde huifkarbrugje, af te sluiten voor alle verkeer, roept heel wat kritiek op bij de buurtbewoners. “Wij zien in het brugje geen onveilige situatie, zoals beweerd wordt. Misschien had men beter de inwoners betrokken bij het overleg vooraleer over te gaan tot deze beslissing”, klinkt het.

Het brugje wordt afgesloten na het mobiliteitsoverleg, dat uitwees dat het een onoverzichtelijk kruispunt is voor het toenemend verkeer van en naar het station van Vertrijk, zeker nu de stationsparking van Tienen betalend geworden is. De Brugstraat wordt bovendien vaak gebruikt als sluipweg om de verkeerslichten aan de Leuvensesteenweg ter hoogte van de Stationsstraat te vermijden. “Dit is een proefexperiment dat zal geëvalueerd worden na twee maanden”, benadrukt schepen van Mobiliteit, Maarten Devroye (N-VA). “Daarbij zullen buurtbewoners maar ook alle andere stakeholders zoals stationsgebruikers, de korfbalclub, fietsers en doorgaand verkeer betrokken worden.”

Proefexperiment

Maar de buurtbewoners hadden liever hun zegje al gedaan voor dit proefexperiment. “Nu worden de lokale bewoners gestraft omwille van een beetje sluipverkeer”, reageert Thomas Deweerdt. “Buiten de spitsuren kan je stellen dat de Brugstraat een zeer rustige straat is en zelfs tijdens de spits valt het allemaal al bij al nog mee.” Volgens de buurtbewoners zal al het verkeer van de treinreizigers via de Stationsstraat verlopen, terwijl dat vroeger ook kon ontdubbeld worden via het brugje, zo verder naar het Kerkplein en de Leuvensesteenweg. “En de Stationsstraat is op piekmomenten al verzadigd”, klinkt het. “De file aan de verkeerslichten zal dus nog langer worden.”

“En bovendien is het heel gevaarlijk om van de Brugstraat de Stationsstraat in te draaien”, haalt een andere buurtbewoner aan. “Enerzijds zie je de wagens uit de richting van de Smidstraat pas aankomen, wanneer je al een stuk met je wagen op de Stationsstraat staat en anderzijds komen de wagens van op de Leuvensesteenweg zeer snel aan. Dit kruispunt is dus echt gevaarlijk en wordt dus best vermeden door de bewoners uit de omgeving. De meeste buurtbewoners nemen daarom de doorgang onder de spoorweg in de Brugstraat! Als de gemeente echt de veiligheid wenst te verbeteren, moeten ze de doorgang onder de spoorweg in de Brugstraat dus zeker open laten.”