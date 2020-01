Vanessa Dekeyzer

De zevenjarige Robbe Dupont heeft een bijzondere actie op poten gezet. Hij lanceerde in zijn school GO! De Notelaar de 'Rospot tegen kanker'. In april 2018 verloor hij zijn papa aan slokdarmkanker. Zijn mama vecht momenteel tegen borstkanker. "Hij hoopt dat hij met zijn centjes voor onderzoek naar kanker mij en alle andere mensen met deze ziekte kan genezen", zegt mama Katia Goyens vertederd.

“We waren op een ochtend op weg naar school toen we op de radio Fank Deboosere hoorde vertellen over de verkoop van azalea’s ten voordele van Kom op tegen Kanker. Na afloop van de uitleg van Frank zei Robbe spontaan: dank u meneer. Ik was daar toch van aangedaan. Je zou zo’n reactie misschien niet meteen verwachten van een jongetje van zeven jaar, maar uiteraard heeft Robbe wel al zijn papa, Chris Dupont, onderwijzer in De Wijnpers, verloren aan kanker en heeft intensief de strijd tegen de ziekte meegemaakt.”

En die strijd maakt hij nog steeds mee, want Robbe’s mama kreeg onlangs te horen dat ze borstkanker heeft. “Dat was opnieuw een hele brok om te verwerken voor Robbe”, zegt Katia. “Ik heb hem proberen uit te leggen dat mijn borstje ziek is en dat we er alles aan gaan doen om deze weer beter te maken. Al het kwade zou weggesneden moeten zijn en ik volg nu de verdere behandeling. Er is dus hoop dat ik zal genezen, maar uiteraard is Robbe bang om ook mij te verliezen. Dan zou hij niemand meer hebben.”

Gelukkig kan Robbe heel wat steun vinden in zijn klasje, 2B in De Notelaar. “Heel de school is ontzettend begaan met Robbe”, zegt mama Katia. “Dat hebben we al uitgebreid mogen ondervinden bij het verlies van Chris. Robbe vond het dan ook een goed idee om op het eetfestijn van de school een rospot te plaatsen. Dat is een pot waar alle rosse muntjes in verzameld worden.”

“We vonden dit een super idee”, zegt waarnemend directeur Sven Schots. “De klastitularissen en de leerkrachten levensbeschouwing maakten iedereen warm om deze campagne te steunen en zo werden heel wat bokalen met rosse muntjes gevuld, een, hele trolley vol! Met onze buit zijn we zopas samen met enkele vertegenwoordigers van de 2de klas onder leiding van juf Sabien Moniquet, mezelf en met Robbe’s mama richting het lokale KBC-kantoor getrokken. Met fierheid werd er een mooi bedrag van maar liefst 150 euro overhandigd. Een staaltje van ‘actief burgerschap’ uit onze visie werd vertaald naar de praktijk: ‘GO! De Notelaar staat voor een warme, hartelijke school met een familiaal karakter waar ‘zorgen voor’ en ‘oog hebben voor elkaar’ centraal staat. Een mooi gebaar om het nieuwe jaar 2020 te starten!”