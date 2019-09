“We maken ons zorgen over de verkoop van Elicio aan consortium rond de Luikse industrie- en wapengroep John Cockerill” Vanessa Dekeyzer

21 september 2019

09u09 3 Boutersem Het actiecomité ’16 windturbines Tienen-Boutersem’ maakt zich zorgen over de verkoop van medeprojectontwikkelaar NV Elicio aan de Luikse industrie-en wapengroep John Cockerill. “Deze ontwikkelingen baren ons grote zorgen, want de duurzaamheid van de installaties, de garantie van een correct toezicht, een regelmatig onderhoud, en een verantwoorde afbraak en opruiming van deze turbines achteraf, lijken ons onder deze wisselende omstandigheden allerminst gegarandeerd”, klinkt het.

Tijdens de maand juli vond het openbaar onderzoek plaats naar de bouw van 16 windturbines in Zuid-Oost-Brabant. Intussen formuleerden ook de betrokken gemeenten hun advies met betrekking tot dit dossier. “Als burgercomité verwelkomen wij deze, in hoofdzaak negatieve, adviezen van de lokale besturen omdat ze aansluiten bij onze analyse, visie en opmerkingen, en gehoor geven aan de gegronde bezwaren van meer dan 450 verontruste burgers”, zegt Stef Goris van het actiecomité.

“In juni maakte ons burgercomité een bijkomende opmerking dat een van de projectontwikkelaars, met name Elicio NV, in handen is van Nethys, het vroegere Tecteo, een Waalse intercommunale, die al langer in zwaar weer zit. Nu vernemen we dat Elicio door Nethys verkocht is aan een consortium rond de Luikse industrie- en wapengroep John Cockerill, het voormalige CMI. Met de verkoop van Elicio wil Nethys vooral een schuld van 700 miljoen euro in zijn boeken afbouwen”, gaat Stef verder. “Over deze koper heerst nog veel onduidelijkheid, maar het gaat blijkbaar om een aantal Luikse ondernemers en politici, met Nethys-topman Stéphane Moreau (PS) in een hoofdrol. Wij willen dit uitdrukkelijk onder de aandacht brengen van het publiek én van onze lokale besturen met het dringend verzoek om vanuit het voorzorgprincipe, als goede huisvader, dit dossier en dit industrieel en financieel gegoochel dat uiteindelijk ten koste gaat van onze gezondheid, met klem te verwerpen.”