‘Te jonge’ voorzitster van ouderenadviesraad moet aftreden: “Deze regel komt uit het niets!” Vanessa Dekeyzer

28 februari 2020

12u07 0 Boutersem Sam Robijns moet aftreden als voorzitter van de Ouderenadviesraad. Met haar 47 jaar is ze volgens het schepencollege te jong voor deze functie. Stemgerechtigde leden moeten voortaan minstens 60 jaar zijn. “Wat is dat nu voor een regel? Het gaat hier duidelijk om andere zaken, zoals het feit dat ik te mondig ben en niet terugdeins”, reageert Robijns boos.

Sam zetelt al zeven jaar in de Ouderenadviesraad. “Waarom ik dat doe? Omdat ik bewegen voor jong en oud belangrijk vind”, zegt de oprichtster van het Danshuis in Boutersem. “Als actief lid heb ik de laatste jaren met deze raad heel wat nieuwe sportinitiatieven op maat van ouderen mee helpen lanceren, zoals de tweemaandelijkse sportnamiddag voor ouderen en lessen vanuit Het Danshuis in woonzorgcentrum Vondelhof.”

In september vorig jaar moest er een nieuwe voorzitter voor de Ouderenadviesraad verkozen worden. “Niemand was kandidaat om deze functie op zich te nemen, omdat hier toch heel wat bij komt kijken. Uiteindelijk heb ik een kandidatuur ingediend en die is, op één stem na, unaniem goedgekeurd”, vertelt Robijns.

Maar al snel kreeg Robijns een mail van het schepencollege, die haar kandidatuur in twijfel trok. “Ik zou geen expertise hebben en men wilde het voorzitterschap anders invullen. Er werd nog niets gezegd over een leeftijdsgrens, tot de burgemeester plots op de valreep met de nieuwe regel kwam dat de stemgerechtigde leden voortaan minstens 60 jaar moeten zijn en dat terwijl niemand van de raad daar vragende partij voor is. Integendeel, men vindt de wisselwerking tussen verschillende generaties net een verrijking.”

Onze gemeente telt heel wat actieve senioren, die om een of andere reden de weg naar de ouderenadviesraad niet vinden. De oplossing is dan niet te verjongen Janina Vandebroeck

Voor zichzelf spreken

De burgemeester vindt de leeftijdsgrens wel een goede maatregel. “We hebben ons hiervoor gebaseerd op modelstatuten van de Vlaamse Ouderenraad, die een leeftijdsgrens voorstellen voor de stemgerechtigde leden van Ouderenraden. Ze stellen het principe voor, maar vullen zelf de leeftijd niet in. Wij hebben dit op zestig jaar vastgelegd, wat ons redelijk lijkt”, zegt burgemeester Chris Vervliet (CD&V).

“We willen vooral een positieve boodschap geven naar onze oudere inwoners”, voegt schepen Janina Vandebroeck (Open Vld) eraan toe. “Onze gemeente telt heel wat actieve senioren, die om een of andere reden de weg naar de ouderenadviesraad niet vinden. De oplossing is dan niet te verjongen, maar wel om manieren te vinden om deze groep meer te betrekken. We vinden het belangrijk dat deze groep een forum heeft waar ze voor zichzelf kunnen spreken en ons zo kunnen adviseren.”

“We vonden het niettemin toch belangrijk de deur open te houden voor mensen die niet aan deze leeftijdsvoorwaarden voldeden”, gaat Janina verder. “Vandaar is er de mogelijkheid om als niet-stemgerechtigd lid te zetelen of om bijvoorbeeld deel te nemen aan werkgroepen die rond een bepaald evenement werken. Ik denk dat we op deze manier in eer en geweten een juist evenwicht hebben gevonden.”