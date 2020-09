“Rodaniaaaa”: Juwelier Wim neemt blaast bekend wielerdeuntje nieuw leven in Kristien Bollen

08 september 2020

15u08 6 Boutersem Rodaniaaaaaa. Na een onderbreking van zeven jaar zal dat bekende geluid weer uit de luidsprekers van de wagen van juwelier Wim Ruelens galmen tijdens wielerwedstrijden. In de vroegere jaren was Wim steeds de bestuurder van de Rodania-pilootwagen. Na de verkoop van het bedrijf door de familie Aebi heeft Wim er destijds ook een punt achter gezet. Hij liet de pilootwagens nog enkel uitrijden onder eigen naam en tune.

“Na een aantal gesprekken met de nieuwe eigenaars, onder wie de heer Jan Ausloos die ik al meer dan 30 jaar ken, was de knoop snel doorgehakt om Rodania internationaal terug in de wielerwedstrijden te brengen”, zegt Ruelens. “Na een vergadering op de hoofdzetel van Rodania in Overijse speelde ik de tune een paar keer op de parking en de oude liefde was snel wedergekeerd. Je kan het wat vergelijken met een café zonder bier. Een koers zonder Rodania, is ook geen koers meer”, lacht Wim. “Weldra zullen de nieuwe Rodaniahorloges ook terug te vinden zijn in onze etalages. De productie is nu volop bezig in de fabriek in Zwitserland. Er zal een collectie zijn voor zowel mannen als vrouwen.”

“De eerste wedstrijden waar de Rodania tune terug te horen zal zijn, is op een jeugdwedstrijd in Tielt-Winge en onmiddellijk erna starten we met de BinckBank Tour, een rittenwedstrijd voor profs die gereden wordt in Nederland en België.”