“Dat er mogelijkheden zijn tot financiële participatie vinden we goed, maar het is aan de inwoners om te oordelen of zij er al dan niet willen mee instappen.”

11 juli 2019

15u20 6 Boutersem De gemeenteraad behandelde het principevoorstel van Groen om te streven naar een burgerparticipatie van 50 procent in windturbineprojecten. Burgemeester Chris Vervliet (CD&V) pleit voor voorzichtigheid. “In het voorstel van Groen ontbreekt één woord: risico.”

“Ondernemen brengt altijd risico’s met zich mee, ook al gaat het om windturbines”, gaat Chris verder. “Indien de zaken verkeerd zouden gaan, willen we er niet van beschuldigd worden een Arco-bis te hebben aangemoedigd. Bovendien is het streefdoel dat Groen voorstelt, 50 procent participatie, onrealistisch hoog.”

Voor het windturbineproject dat Storm en Elicio willen ontwikkelen langs de E40, zullen vormen van financiële participatie aanwezig zijn. “Deze mogelijkheden tot financiële participatie zullen niet dezelfde zijn als deze die Groen voorstelt en de potentiële deelname is ook beperkter”, aldus Vervliet. “Dat er mogelijkheden zijn tot financiële participatie vinden we op zich goed. Maar het is uiteindelijk aan de inwoners om te oordelen of zij er al dan niet willen mee instappen. Wij willen hier geen sturende rol spelen, noch in de ene, noch in de andere zin.”

Coalitiepartners N-VA en Open Vld beamen dit standpunt. “Het idee van Groen gaat uit van een welbepaalde idee van burgerparticipatie zoals die aanwezig is in de firma Ecopower. We zien evenwel niet in waarom we één welbepaalde idee van ondernemen, of zelfs van financiële burgerparticipatie, moeten begunstigen tegenover andere”, zeggen schepenen Janina Vandebroek (Open VLD) en Maarten Devroye (N-VA). “Bovendien willen we niet de indruk wekken dat beleggen in ondernemingen risicoloos is. Denk aan de coöperatieve vennootschap Groenkracht, die in vereffening moest gaan na het faillissement van Electrawinds. Delen in de lusten betekent ook dat je moet bereid zijn te delen in de risico’s. We zijn geen onheilsprofeten, maar willen gewoon niet de schijn wekken dat we als overheid onze inwoners sturen naar welbepaalde beleggingen”.