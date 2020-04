Werken aan nieuwe parking Fort 3 van start gegaan ADA

09 april 2020

14u09 0 Borsbeek De werkzaamheden aan de nieuwe parking in het verlengde van de Schanslaan zijn vroeger gestart dan gepland. Normaal zouden de werken pas na het Sfinksweekend starten. Er zal plaats zijn voor een zestigtal wagens.

Tussen Borsbeek Tennis en het Fort is de aannemer begonnen met het uitgraven van een nieuwe parking voor een zestigtal wagens. Die werken kaderen in het Masterplan Fort 3 om die site autovrij te maken. “Als je zoiets beslist moet je de mensen natuurlijk een alternatief aanbieden. Daar is deze nieuwe parking er één van”, vertelt schepen Walter Kiebooms. Naast deze parking is er de bestaande parking aan de R11, die wel nog een upgrade moet krijgen, en is er ook de parking aan de academie.

De werken zouden normaal pas na het Sfinksweekend van start gaan maar nu de grote festivals zijn afgelast, vroeg het gemeentebestuur aan de aannemer of die vroeger kon starten. “Op de werf werken maar twee mensen dus dat is volledig veilig in tijden van corona. Eerst wordt de hele parking uitgegraven en vrijdag wordt de steenslag geleverd. Grote werken zijn dat niet maar toch zal de parking pas over enkele weken klaar zijn omdat ook de nutsvoorzieningen aangesloten moeten worden”, zegt de schepen.

Naast de parking komt een verhoogde berm zodat de wagens verscholen liggen en je kan genieten van een wandeling in het Fort zonder dat je op de wagens moet staan kijken. De werken veroorzaken geen verkeershinder.