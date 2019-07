Watercrassula dreigt bufferzone te overwoekeren, provincie grijpt in ADA

14 juli 2019

16u26 0 Borsbeek Het provinciale bufferbekken van de Fortloop woekert nu al een aantal jaren watercrassula, een invasieve exoot uit Nieuw-Zeeland. En die blijkt niet zo onschuldig want die kan het hele wateroppervlak overwoekeren. Daarom zal de plant volgende maand verwijderd worden.

Hoewel dat een mooi gezicht is, vormt de watercrassula een probleem. Laat je de plant doen, dan zal het wateroppervlak langzaam maar zeker dichtgroeien. Hierdoor komen niet alleen inheemse plantensoorten in gevaar maar zal bovenal de buffercapaciteit van het gebied verloren gaan.

De provincie is dus genoodzaakt om in te grijpen. Alleen is nog geen enkele methode om de plant uit te roeien afdoend gebleken. Na veel overleg is beslist om over te gaan tot een systeemgerichte aanpak. Eerst komt er een stroomgeul in het overstromingsgebied. Watercrassula houdt niet van stromend water. Daarnaast wordt de bodem van het overstromingsgebied met de planten en wortels tot 30 cm diep uitgegraven. Dat plantaardig materiaal wordt niet afgevoerd maar voor langere tijd binnen fort III gestockeerd en met een donker zeil afgedekt tot de planten afsterven. Nadien kan de grond volgens de geldende wetgeving afgevoerd en eventueel hergebruikt worden. De afgegraven zone door andere moerasplanten vervangen in de hoop een nieuwe overwoekering van de watercrassula te vermijden.

De weren starten in augustus 2019 en duren enkele weken. Er zal beperkte hinder zijn tussen het overstromingsgebied en het fortdomein.