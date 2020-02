Wandelaars verkennen Koude Beekvallei met gidsen emz

21u15 0 Borsbeek Ook al raasde storm Dennis zondag doorheen Vlaanderen, toch besloot Streekvereniging Zuidrand zijn gegidste wandeling door te laten gaan. Samen met haar partners Natuurpunt Land en Reyen (kern Mortsel) en Provincie Antwerpen organiseerde ze een wandeltocht in de Koude Beekvallei, een natuurgebied dat zich ook op het grondgebied van Mortsel en Borsbeek bevindt.

Vorig weekend werden heel wat wandeltochten, lopen en andere buitenactiviteiten afgelast door storm Ciara. Dit weekend strooide haar kleine broertje Dennis dan weer roet in het eten. De Valentijnsrun in het Rivierenhof in Deurne werd bijvoorbeeld voor de tweede maal op rij uitgesteld. Ondanks de hevige windstoten lieten de wandelaars in Borsbeek en Mortsel zich niet uit hun lood slaan. Zij namen deel aan een gegidste wandeling georganiseerd door Streekvereniging Zuidrand, Natuurpunt Land van Reyen (Mortsel) en Provincie Antwerpen.

Koude Beeklus

In de voormiddag legden ze acht kilometer af in Borsbeek. In de namiddag was een tocht van zes kilometer gepland richting Mortsel. Bij de wandeltocht verkenden de deelnemers de Koude Beeklus en het gebied Gasthuishoeven, waarbij de deskundige begeleiders hen allerlei weetjes vertelden over de vallei van de Koude Beek. De sportieve en leerrijke dag werd afgesloten met een Gageleer, het bier van natuurpunt, en een kopje koffie in Hoeve Dieseghem in Mortsel.