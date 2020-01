Vrouw oog in oog met masturberende man in Fort Borsbeek: “Ik hoopte dat hij me niet achterna zou komen” David Acke

07 januari 2020

18u43 10 Borsbeek Connie uit Berchem trekt bijna dagelijks met de hond van haar zoon naar het Fort van Borsbeek voor een fikse wandeling. Het is haar geliefkoosde plek. Of beter was, want maandagnamiddag stond ze er plots oog in oog met een masturberende man. “Ik dacht eerst dat hij plaste maar hij was heel duidelijk iets anders aan het doen.”

Achteraf kan ze er al wat om lachen maar toen Connie (54) maandag rond 15.30 uur oog in oog stond met een masturberende man repte ze zich snel naar huis. Ook de komende dagen zal ze haar dagelijkse wandeling aan het Fort in Borsbeek even uitstellen en elders de hond uitlaten. “Heel jammer want ik wandel er heel graag”, vertelt Connie uit Berchem. “Ook maandag was er niets aan de hand. Er wandelde zelfs veel volk. Het gebeurt wel eens dat je er alleen wandelt en dan voel ik me niet altijd veilig maar dat was nu zeker niet het geval”, gaat Connie verder. “Ik herinner me dat er een koppeltje passeerde en dat ik daarom de hond aan de leiband hield. Toen ze weg waren liet ik hem vrij lopen. Omdat hij wat bleef treuzelen, draaide ik me om en stond er op twintig meter plots een man voor mij. Eerst dacht ik dat hij aan het plassen was maar hij was duidelijk iets anders aan het doen.”

De man keek Connie recht in de ogen aan terwijl hij aan het masturberen was. “Natuurlijk schrik je dan. Ik heb niks gezegd. Ik riep de hond en maakte dat ik weg was. Ik weet nog dat ik alleen maar hoopte dat hij me niet achterna zou komen.” Dat gebeurde gelukkig niet maar Connie is wel hard geschrokken door het voorval. Tot op heden begrijpt ze niet vanwaar die man kwam. “Hij moet zich schuil hebben gehouden in de bosjes, anders had dat koppeltje mij toch gewaarschuwd?” Volgens haar gaat het om een verzorgde man ergens tussen de twintig en dertig jaar, droeg hij een jeansbroek en een sweater.

Aangifte

Connie trok naar de gemeente en vertelde haar verhaal. Daar werd aangeraden naar de politie te stappen en dat deed de vrouw uit Berchem dan ook. De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan. “We zijn een onderzoek gestart. We nemen de gepaste maatregelen, welke dat zijn kunnen we niet zeggen uit praktische overwegingen”, vertelt woordvoerderJohan Wonnink van politiezone Minos.

Connie wil andere mensen die in en rond het fort in Borsbeek wandelen nu waarschuwen. “Er joggen daar ook veel vrouwen alleen en er spelen heel wat kinderen. Stel je voor dat ik daar wandelde met mijn kleinkind? Ik mag er niet aan denken dat die dat zou gezien hebben. Zie je iets verdacht, doe dan zeker aangifte bij de politie.”