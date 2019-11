Vorige maand nog wapperend op dak Capitool in Washington, vandaag ligt Amerikaanse vlag in de kast bij Ritje: “Levensmissie om MSA onder de aandacht te brengen” David Acke

05 november 2019

18u16 0 Borsbeek In 2009 overleed JiePie Schouppe aan de gevolgen van MSA. Zijn vrouw, Ritje Schouppe-Moons, beloofde hem plechtig de ziekte meer onder de aandacht te brengen. Sindsdien trekt ze de wereld rond om mensen te vertellen over de neurologische aandoening. Door de ziekte sterven zenuwcellen af in bepaalde delen van de hersenen. Ze werd zelfs ontvangen op het Capitool in Washington en kreeg er een Amerikaanse vlag die wapperde op dat Capitool tijdens World MSA Day.

Drie weken moest Ritje wachten op het pakketje uit de VS. De inhoud kende ze: een Amerikaanse vlag die op het dak van het Capitool wapperde in Washington. Een vlag die speciaal gehesen werd voor World MSA Day op 3 oktober. Ze is er geen onbekende want al jaren trekt ze de wereld rond om congressen, lezingen en evenementen over MSA bij te wonen. Soms als luisteraar, dan weer als spreker maar altijd met een levensbelangrijke belofte die ze maakte aan haar man in haar achterhoofd: de ziekte wereldwijd onder de aandacht brengen.

Levensmissie

“Het is een levensmissie. Zeker en vast. Mijn man vocht negen jaar tegen de ziekte. Niet eenvoudig. Op veel plekken kregen we de deur tegen onze neus. MSA is een levensbedreigende ziekte maar slechts weinig mensen kennen de ziekte”, vertelt Ritje. “We fietsen tegen kanker en organiseren benefieten maar hierdoor verdwijnt de aandacht op andere ziektes. Het is goed dat kanker onder de aandacht wordt gebracht maar we mogen onze ogen niet sluiten voor andere aandoeningen.”

Als Amerika-fanaat kwam Ritje te weten dat je via een congreslid een aanvraag kon indienen om een Amerikaanse vlag te laten hijsen op het Capitool ter gelegenheid van speciale dagen. Zo speelde ze al lang met het idee om een vlag te laten wapperen op 3 oktober, World MSA Day. “Ik ging op zoek naar een Amerikaanse vriend die dat voor me wilde doen. Ik kwam bij Larry uit. Zijn vrouw overleed ook aan MSA. En zo geschiedde. Op 3 oktober wapperde de vlag aan het Capitool voor alle mensen die aan MSA lijden. Een erg emotioneel moment en een nieuwe belangrijke stap voor de wereldwijde bekendmaking van MSA.”

Kruistocht

Nu zal diezelfde vlag een bijzondere plek krijgen bij Ritje thuis in Borsbeek. “Ik heb al heel wat Amerikaanse vlaggen hangen in mijn huis maar deze zal mooi opgevouwen blijven in het doosje met daarnaast het attest dat deze vlag ooit wapperde op het Capitool”, zegt Ritje.

En dit hoeft zeker niet het einde te zijn van haar kruistocht. Integendeel. In Amerika kreeg ze te horen dat het volgende congresland wel eens België zou kunnen zijn. Iets waar Ritje natuurlijk volledig voor wil gaan. “Het zou geweldig zijn moesten we dat in Antwerpen georganiseerd krijgen al denk ik dat ze eerder voor Brussel zouden kiezen. Ook goed. Als de ziekte maar onder de aandacht wordt gebracht.”