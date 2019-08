Vino Fiësta en ‘Zomer(w)ende’ slaan handen in elkaar en zorgen voor drie feestweekends ADA

12 augustus 2019

15u50 3 Borsbeek Augustus wordt ook wel oogstmaand genoemd maar in Borsbeek spreken ze liever over een feestmaand. De komende drie weekends staan volledig in het teken van Vino Fiësta en Zomer(w)ende.

Zondag 18 augustus slaan ‘t Vliegend Wiel, organisator van de Stan Ockers Classis op pinkstermaandag en de vrijwilligers van de Zomer(w)ende de handen in elkaar. Tot vorig jaar nog twee aparte feesten die tot één grote happening worden herleid. “Een nieuw concept waarbij we de wijntour afsluiten met een BBQ”, vertelt Peter Van Hoof van ’t Vliegend Wiel. Wie weet, kan dit wel uitgroeien tot een groot Borsbeeks Wijnfeest.”

Van 11 tot 18 uur kan je alleen of met je gezin in het FL. Primspark vertrekken voor een tocht van 35 kilometer op landelijke wegen rondom Borsbeek. Bij enkele professionele wijnkenners kan je dan aan wijnproeverij doen.

Om 13 uur start in datzelfde FL. Primspark de familiehappening Zomer(w)ende met gratis animatie zoals een festivalwip, springkasteel, grime en tatoes en meedoecircus. Om 18 uur volgt er dan de BBQ met live-muziek tot ongeveer 21 uur.

“Sfeer verzekerd, lijkt me”, zegt schepen Kristof Van de Velde (N-VA). “De Zomermarkt op 21 juli op het fort en de Surinaamse markt een week later in het gemeentepark waren twee nieuwe initiatieven van burgers. Als gemeentebestuur kan je alleen maar blij zijn met zulke ideeën. Wij organiseren niet, we regisseren. Maar vooral appreciëren, al het werk van deze vrijwilligers.” Om 15 uur is er nog het circus Hoetchacha op het fort.

Het weekend van 24 en 25 augustus is er zaterdag de 20ste feesteditie van de Japtap en op zondag The Belgian Mustang Meeting, het oogstfeest Haegevelde en de demodag van de brandweer. Om de vakantie dan helemaal af te sluiten is er in het weekend van 31 augustus en 1 september de tweede editie van het ‘Street’ foodtruckfestival aan de Verlengde Schanslaan.