VIDEO. Ook Borsbeek toont dankbaarheid voor de zorgsector ADA

20 maart 2020

12u30 11

In heel Vlaanderen werd om 12 uur stilgestaan bij de vele zorgverleners die hard aan het werk zijn om iedereen in nood bij te staan. Zowel het verplegend personeel in ziekenhuizen, de vele artsen maar ook de mensen die in de woonzorgcentra aan het werk zijn. Om te tonen dat hun harde werk geapprecieerd wordt, hingen mensen witte lakens uit de ramen en werd er opnieuw geapplaudisseerd. Ook in Borsbeek toonden mensen hun dankbaarheid.

