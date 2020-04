Verzetsstrijder Louis Meynckens krijgt wandelpad naar hem vernoemd: “Sabotagedaad op Fort 3 kostte hem finaal het leven” David Acke

21 april 2020

18u05 0 Borsbeek Overal in België zouden naar aanleiding van 75 jaar Wereldoorlog II herdenkingen hebben plaatsgevonden. Ook in Borsbeek. Maar door de coronacrisis moeten die plechtigheden nu uitgesteld worden. Toch wil de gemeente ere wie ere toekomt en dus werd beslist om verzetsstrijder Louis Meynckens zijn eigenste pad te geven.

De V1- en V2-bommen waren beducht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Honderden werden er door de Duitsers vanuit de lucht op België gedropt. Ook Borsbeek kreeg het zwaar te verduren en daarom wil de gemeente die donkere pagina uit haar geschiedenis herdenken zodat de tragedie nooit vergeten zou worden. Op vijf plaatsen in de gemeente waar dergelijke bommen insloegen, zullen grote herdenkingspanelen geplaatst worden.

“Normaal gezien, in het pre-coronatijdperk, zou er op 8 mei ook een herdenkingsmonument geplaatst worden op het Fort 3. Dit monument herdenkt de geallieerde vliegeniers die neergehaald werden en daar tijdelijk begraven werden. Maar de gemeente wil niet enkel de gesneuvelde soldaten herdenken. Dankzij opzoekwerk van het documentatiecentrum DOCC zal ook verzetsstrijder Louis Meynckens herdacht worden”, vertelt burgemeester Dis Van Berckelaer (Iedereen Borsbeek).

Rantsoenzegels

Louis was lid van Chiro Jap, gaf muziekles in café Victoria in de De Robianostraat en studeerde voor leerkracht. Tijdens de oorlog besloot hij zich aan te sluiten bij de verzetsgroep de Witte Brigade. Twee keer werd hij aangehouden. De eerste keer omdat hij verdacht werd van het wegnemen van rantsoenzegels in het klooster om die uit te delen aan ondergedoken weerstanders en een tweede keer omdat hij sabotage pleegde op Fort 3. Dat werd toen gebruikt als Duitse werkplaats van de luchthaven van Deurne. Meynckens werd uiteindelijk op 17 juli 1943 overgebracht naar een Duits concentratiekamp in Oostenrijk. Daar zou hij uiteindelijk overlijden op 17 maart 1945.

Het was Julien Siemons (89) die de kat de bel aanbond enkele jaren geleden. Siemons kende Louis persoonlijk. “Louis was mijn muziekleerkracht en Chiroleider. Bovendien zag hij een meisje dat toen bij mij in de buurt woonde. Ik kende hem dus heel goed”, vertelt Julien. “Maar over zijn werk bij het verzet, daar zweeg hij altijd over. Dat wist niemand, ook ik niet. Toen de oorlog dan uiteindelijk uitbrak, stopte de muzieklessen en heb ik hem niet meer gezien.”

DocC

Al jaren ijverde Julien bij de gemeente om Louis de eer te geven die hij verdiende, dat het nu eindelijk zover is stemt Julien erg gelukkig. “Ik ben heel fier dat het eindelijk gelukt is. Alleen is het jammer dat zijn nabije familie dit niet meer kan meemaken. Behalve enkele neven en nichten zijn zijn broers en zussen allemaal dood. Het DOcC verdient hier alle lof. Zij hebben prachtig werk verricht met hun opzoekingswerk.” Julien zal nu regelmatig kunnen wandelen over het Louis Meynckens-pad want dat ligt niet ver van zijn woning aan de Corluylei.