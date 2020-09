Verplicht mondmasker in drukke perimeter rond scholen tijdens schooldagen vanaf 1 september ADA

01 september 2020

12u32 0 Borsbeek Wie zich tussen 7.30 en 17.30 uur vanaf het watertorenplein tot en met het kruispunt de de Robianostraat, van het kruispunt tot en met het postkantoor in de de Robianostraat en in de J.F. Steynenlei en L. Van Regenmortellei bevindt, zal verplicht zijn een mondmasker te dragen.

Deze regel gaat in vanaf 1 september. Op die manier wil het bestuur de verdere verspreiding van het coronavirus tegen gaan. “Volgende week starten de scholen opnieuw en verwachten we heel wat scholieren terug op school. Leerlingen nemen niet alleen de bus om tot hier te geraken maar ook heel wat leerlingen worden door hun ouders tot aan de schoolpoorten gebracht. Dit brengt steeds een grote toevloed van mensen met zich mee waar de sociale afstand van 1,5 meter niet steeds gerespecteerd kan worden. Vandaar dat in de perimeter rond de scholen een verplichte mondmaskerplicht geldt tijden 7.30 en 17.30 uur”, klinkt het bij de gemeente.

De mondmaskerplicht geldt enkel tijdens schooldagen.