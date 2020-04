Verklaar je liefde op een vlonderpad: bestuur geeft Borsbekenaar de kans nieuwe vlonderpad te personaliseren David Acke

28 april 2020

16u49 0 Borsbeek De gemeente Borsbeek is bezig met de bouw van een bufferbekken voor de waterhuishouding bij de aanleg van de nieuwe Schanslaan. In dat bekken komt ook een vlonderpad zodat het bekken opgaat in het natuurlandschap. Het bestuur geeft haar inwoners de kans dat pad te personaliseren met een boodschap of tekening.

Om de waterhuishouding bij de aanleg van de nieuwe Schanslaan in regel te houden, voorzien de gemeente Borsbeek een bufferbekken. Dat bekken zal geïntegreerd worden in het landschap en het trage wegennetwerk door een vlonderpad. Vlonderpaden zijn verhoogde paden bestaand uit op elkaar aansluitende planken, die wandelaars door drassig of kwetsbaar gebied leiden. Dit pad zal meeteen ook een verbinding vormen tussen de Schanslaan en het geboortebos.

28 of 60 euro

Het lokaal bestuur van Borsbeek voorziet de mogelijkheid om een aantal planken van dit vlonderpad te personaliseren met een korte boodschap of een tekening. Hiermee kan je op een originele en duurzame manier een mooie boodschap geven aan je kind of kleinkind, ouders of grootouders of partner. Zo kan je voor 28 euro per plank een tekst op de planken zetten. Deze tekst mag niet meer dan 35 karakters tellen en ook politieke of religieuze boodschappen zijn niet toegelaten. Voor 60 euro een tekening.

Plank reserveren

Wil je graag een plank reserveren dan kan dit via het online e-loket Vlonderpad op www.borsbeek.be. Je vult je persoonlijke gegevens in, je kiest of je een tekst of een tekening wenst. Indien je een tekst wenst kan je die ingeven in het daarvoor bestemde vakje. Indien je een tekening wenst, kan je die in bijlage toevoegen.

Inschrijvingen en betalingen moeten gebeuren voor 7 juni 2020. Inschrijvingen zijn pas definitief na overschrijving van het volledige bedrag op de rekening BE50 0910 0007 6518. Vergeet bij de overschrijving niet je “naam” en “gravure vlonderpad” te vermelden. Achteraf krijg je een betalingsbewijs doorgestuurd.

In september en oktober wordt het vlonderpad afgewerkt en zal je dan je “eigen” plank kunnen komen bekijken.