Verdacht voertuig gestopt in Borsbeek na politieachtervolging vanaf Wommelgem

28 december 2019

23u54

Borsbeek In Borsbeek is zaterdagavond een achtervolging geëindigd van een verdacht voertuig dat in Wommelgem een controle door de politie ontvlucht was. Dat zegt de lokale politie van de zone Minos.

De twee inzittenden zijn opgepakt en meegenomen voor verhoor. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen waarom de twee op de vlucht sloegen, mogelijk gaat het om een rondtrekkende daderbende.

De wagen in kwestie, met Duitse nummerplaat, werd zaterdagavond in Wommelgem samen met een soortgelijk voertuig opgemerkt in verdachte omstandigheden. De politie wilde tot een controle overgaan, maar dat zagen de bestuurders duidelijk niet zitten.

Beide wagens reden aan hoge snelheid weg, de politie zette meteen de achtervolging in en ook een politiehelikopter werd ter assistentie opgeroepen. Een van de twee voertuigen werd leeg teruggevonden in Wommelgem, het andere kon onderschept worden op het grondgebied van het nabije Borsbeek.

Het onderzoek zal ook moeten uitwijzen of er mogelijk een link is met een incident aan de Ertbruggelaan in Deurne even voordien. Daar werd de politie op de hoogte gebracht van een inbraak in een school die vermoedelijk nog aan de gang was. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de vogels echter al gaan vliegen.