Veel vrije tijd door coronacrisis? Borsbeeks gezin besluit dan maar zwerfvuil te ruimen ADA

20 maart 2020

13u36 0 Borsbeek Tijdens hun dagelijkse wandeling met hond Stella door Borsbeek, viel het de familie De Meyer op hoeveel zwerfvuil er langs de straten ligt. Terug thuis bleef het zwerfvuil een gespreksonderwerp bij Steven en Sarah en hun kinderen Nina (14), Wout (12) en kleine Stan (4 maanden). Omdat iedereen nu heel veel vrije tijd heeft door het coronavirus, besloten ze die tijd nuttig te besteden en samen zwerfvuil te rapen.

“De kinderen hebben wel wat schoolwerk te doen maar dat is niet erg veel. Daarom besloten we die tijd nuttig in te vullen en tijdens onze wandeling ook zwerfvuil te rapen”, vertelt papa Steven. “Ik mailde de burgemeester met de vraag of hij ons kon helpen met het juiste materiaal en we kregen meteen enkele grijparmen en handschoenen ter beschikking.” Samen met de kinderen probeert het gezin nu zo vaak mogelijk de straten van Borsbeek proper te maken.

En dat blijkt nodig. “Na anderhalf uur hadden we al twee vuilniszakken vol afval. Van blikjes tot verpakkingen, gloeilampen en zelfs een steak tartaar hebben we tussen de struiken gevonden”, vertelt Steven. Natuurlijk houdt het gezin er ook de strikte veiligheidsmaatregelen op na en komt het niet in de buurt van andere wandelaars. “Maar met het gezin wandelen kan geen kwaad”, weet de familie.

Ondertussen reageren heel wat Borsbekenaren heel positief op het initiatief. “Sommige mensen hebben al laten weten dat ze het resultaat meteen opmerkten. Dat geeft ons extra motivatie om ermee door te gaan. Mijn dochter staat al te popelen om opnieuw op pad te trekken.”