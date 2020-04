Van hobbyfotograaf naar full-time mondmaskers naaien: “Ik probeer altijd mijn steentje bij te dragen” ADA

01 april 2020

15u02 0 Borsbeek Hobbyfotograaf Marc Broeckx is net als vele anderen in Vlaanderen aan het naaien gegaan. Hij maakte al een honderdtal mondmaskers die hij zal schenken aan het AZ Monica.

Vlaanderen is massaal aan het naaien gegaan nadat tal van ziekenhuizen een tekort aan mondmaskers hadden. Ook Marc Broeckx uit Borsbeek. Normaal zie hem op elk evenement met zijn fototoestel in de hand maar tegenwoordig vind je hem standaard achter zijn naaimachine. Ondertussen stikte hij al een honderdtal mondmaskers die hij een van de dagen zal schenken aan het AZ Monica in Deurne.

“ Het ziekenhuis stelde stof ter beschikking aan iedereen die mee wilde helpen. Ik ben een aantal rollen gaan ophalen en ben aan de slag gegaan. Dankzij de cursus van de gezinsbond kan ik al aardig overweg met het naaitoestel”, vertelt Marc. Toch is zo een mondmasker geen eenvoudige klus. “Bij de stof zat ook een patroon dat je kan volgen. Ik moet toegeven dat het meer werk is dan ik dacht. Maar als ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen doe ik dat met veel plezier.”

Marc nam meteen ook wat extra lappen stof mee om die af te geven op het gemeentehuis. “Niet iedereen geraakt zomaar in het ziekenhuis om de stoffen op te halen. Nu kan iedereen die wil nog wat stof ophalen in het gemeentehuis.”