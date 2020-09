Uitvaartonderneming A’dieu van Koen Armirotto helemaal klaar om van start te gaan: “Coronacrisis heeft me geen goed gedaan” ADA

23 september 2020

17u18 6 Borsbeek Koen Armirotto is helemaal klaar om van zijn uitvaartonderneming A’dieu een groot succes te maken. Sinds maart is hij de nieuwe concessiehouder van het gemeentelijke gebouw waar uitvaarten georganiseerd kunnen worden. Alleen was het gebouw dringend aan renovatie toe. woensdagochtend had hij al meteen zijn allereerste uitvaart in zijn A’dieu.

“Helemaal klaar ben ik nog niet. Het gaan dan vooral over de ruimtes die voor mij van belang zijn. Zo moet ik nog een klein keukentje installeren. Maar de ruimtes die nodig zijn voor de uitvaarten die zijn wel helemaal klaar. Ik denk aan de aula, de ontvangstruimte en de groetkamer”, vertelt Koen enthousiast. Het zijn zware maanden geweest voor hem want door corona moest hij een groot deel van de renovatiewerken helemaal alleen verrichten. “Achteraf, wanneer de regels iets soepeler werden kon ik rekenen op de hulp van enkele vrienden, waar ik hen uiteraard heel dankbaar om ben.”

De aula waar de begrafenissen zullen doorgaan, is volledig vernieuwd en in een modern kleedje gestoken. “De muren zijn opnieuw bezet, hebben een likje verf gekregen en ook het meubilair is volledig vernieuwd. Ik installeerde bovendien een groot televisiescherm. Daarnaast kregen de ontvangstruimte en de groetkamer een noodzakelijke opknapbeurt.” Naast nog enkele burelen is er een klein winkeltje waar mensen zaken als urnes en bloemstukken kunnen kopen.

In afwachting van het einde van de werken deed Koen al enkele uitvaarten in kerken en crematoria. “Ik heb al heel wat uitvaarten mogen doen ondertussen en ik ben heel tevreden over hoe het tot nu toe loopt. Helaas, en dat klinkt wat contradictorisch, heb ik heel veel schade gehad door corona. Ik moet nog volop werken aan mijn naamsbekendheid en dus liep het soms wat moeilijk. Maar ik ben vol goede moed dat alles in orde komt.” Ondertussen is er ook een website. Op www.uitvaartverzorgingadieu.be kan iedereen al heel wat informatie vinden. “Momenteel is de website nog heel basic maar ook daar wordt aan gewerkt.”

En wie zich afvraagt vanwaar de naam A’dieu komt? “De letter ‘a’ verwijst naar mijn naam, ‘dieu’ betekent God in het Frans en ‘adieu’ betekent zoveel als ‘tot wederziens’”. Simpel maar goed gevonden.