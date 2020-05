Tijdelijk parkeerverbod nodig? Richt je vanaf nu tot de gemeente ADA

04 mei 2020

12u19 0 Borsbeek Wie een tijdelijk parkeerverbod wil aanvragen moet dat vanaf nu doen bij de gemeente en niet langer bij de politie. Een tijdelijk parkeerverbod kan je ook enkel nog digitaal aanvragen.

Wie wil verhuizen, een container plaatsen of een hoogtewerker gebruiken vraagt daarvoor een tijdelijk parkeerverbod aan of een tijdelijke inname van het openbaar domein. Tot voor kort moest je daarvoor bij de politie zijn maar wie nu aanvraag wil indienen moet zich tot de gemeente richten.

Een tijdelijk parkeerverbod kan je enkel nog digitaal aanvragen via www.app.eaglebe.com. Eigen bordjes plaatsen is niet langer mogelijk en de prijzen zijn ook aangepast. Je vindt meer informatie over de nieuwe werkwijze en voorwaarden op de website van de gemeente Borsbeek.

“Houd er rekening mee dat je vaak nog adviezen bij andere instanties moet opvragen vóór je je aanvraag op ons platform kan opstarten. Afhankelijk van je aanvraag moet je bijvoorbeeld advies inwinnen bij de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn, de luchthaven van Deurne,… Pas wanneer je een antwoord van deze instanties hebt gekregen, kan je je aanvraag bij de gemeente opstarten”, zegt de gemeente.

“Indien de inname hinder veroorzaakt op de rijweg of onvoldoende doorgang voorziet op het voetpad, moet je een signalisatieplan opmaken en bij je aanvraag voegen. Dit plan kan je makkelijk opmaken aan de hand van het signalisatieschema op de website van de gemeente Borsbeek. In tegenstelling tot parkeerverbodsborden moet je deze signalisatie zelf huren en plaatsen.”

De plaatsing en ophaling parkeerverbodsborden kost 45 euro, inname van het openbaar domein 0,50 euro per dag per vierkante meter.