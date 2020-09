Tiental openbare vuilnisbakken tijdelijk verwijderd in strijd tegen sluikstort ADA

29 september 2020

10u20 1 Borsbeek De gemeente Borsbeek zal systematisch enkele openbare vuilnisbakken tijdelijk verwijderen. Dat werd beslist nadat een aantal ervan het doelwit zijn van sluikstort. Zo worden er vuilniszakken met huishoudelijk afval gedumpt en dat tot ergernis van buurtbewoners.

Een aantal openbare vuilnisbakken in de gemeente Borsbeek trekken heel wat sluikstort aan. Het gaan dan vooral om zakken huisvuil die er systematisch worden achtergelaten. Dit tot ergernis van buurtbewoners en wandelaars.

Om het probleem van sluikstort aan te pakken, besliste het gemeentebestuur een aantal vuilnisbakken tijdelijk te verwijderen. “We hopen op die manier dat de sluikstorter tot inkeer komt”, klinkt het. Sluikstorten is verboden en wordt bestraft met een GAS-boete. “In eerste instantie plaatsen we een bordje bij de geviseerde vuilnisbakken. Als we merken dat dat niet werkt, dan verwijderen we de vuilnisbak tijdelijk. Het gaat om een tiental exemplaren verspreid over heel de gemeente. Het is dus niet zo dat we plots alle vuilnisbakken in een wijk gaan wegnemen”, verduidelijkt schepen Marian Lauwers.

Wie zelf sluikstort aantreft kan ook zelf de handen uit de mouwen steken om jouw buurt opnieuw proper te maken. De gemeente stelt voor dergelijke initiatieven gratis materiaal ter beschikking als handschoenen, fluohesje en opruimmateriaal. Het materiaal kan gereserveerd worden via een mailtje naar info@borsbeek.be.