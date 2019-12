Terugblik: dit was 2019 in Borsbeek David Acke

30 december 2019

11u56 0 Borsbeek 2019 is weldra geschiedenis. Welke verhalen speelden er het afgelopen jaar en waar werd over gesproken? We blikken terug naar het begin. Borsbeek werd de langste gemeente zonder nieuw bestuur, er werd afscheid genomen van geliefden en er werd geprotesteerd voor het klimaat. Dit was 2019 in Borsbeek.

1 januari 2019: Borsbeek onbestuurbaar?

Na de verkiezingen van oktober 2018 leek Borsbeek op weg naar een politieke impasse nadat Iedereen Borsbeek en N-VA het niet eens geraken over de verdeling van de schepenambten. Zowel N-VA als Iedereen Borsbeek beschouwden zich als winnaar van de verkiezingen. Borsbeek kreeg hierdoor de twijfelachtige titel van allerlaatste gemeente in Vlaanderen die nog zonder een nieuw bestuur zat. Vlaams Belang hoopte op een barstje in het cordon sanitair maar zo ver kwam het niet.

21 januari: nieuw bestuur kan aan de slag

Het nieuwe bestuur van Borsbeek kan officieel van start gaan. Iets later dan de andere steden en gemeenten in Vlaanderen maar daar had niemand het nog over bij aanvang van de gemeenteraad. Er heerste vooral opluchting in de wandelgangen. Zowel Iedereen Borsbeek als N-VA waren als de dood voor een geheime stemming zonder akkoord als stok achter de deur.

Zo ver kwam het dus niet. De aangekondigde schepenen werden door middel van een geheime stemming verkozen. Omdat er per schepenpost slechts één kandidaat werd voorgedragen, was die stemming ook niet meer dan een formaliteit. Na zes rondes was de kous af. Nadien tekende burgemeester Dis Van Berckelaer nog de voordrachtsakte om zijn rol als burgmeester te bevestigen.

14 februari: ook in Borbseek klimaatmars

Overal in Vlaanderen trekken jongeren elke donderdag de straat op om een beter klimaat te eisen van de beleidsmakers. Ook in Borsbeek. Scholieren trokken van het Sint Jozefinstituut de straat op trekken.

Ze vertrokken vanop school in de Jozef Reusenslei, staken de De Robianostraat over, via de Jozef Reusenslei linksaf naar de Smisbergstraat. Zo maakten ze een lus langs de Jan Frans Styenenlei en kwamen ze terug op de De Robianostraat. Nadien trok een delegatie van de scholieren naar het gemeentehuis waar zin in dialoog gingen met het gemeentebestuur.

6 maart: Jens De Winter overleden

Verslagenheid in Borsbeek. Brandweerman en graag geziene Borsbekenaar Jens De Winter overlijdt onverwacht na hartfalen. Jens werd onwel bij hem thuis en al snel werd duidelijk dat er iets ernstigs aan de hand was. De hulpdiensten kwamen ter plekke om Jens te reanimeren en hem naar het UZA over te brengen. Helaas heeft de hulp niet mogen baten en overleed de sportieve brandweerman enkele dagen later.

26 maart: elke week afvalophaling

Het gemeentebestuur gaat in op de vraag van haar inwoners om restafval tijdens de zomerperiode elke week op te halen. “Met die warme temperaturen in de geur niet te harden anders”, klonk het bij de bewoners. Schepen voor Leefmilieu Marian Lauwers nam de koe bij de horens tot grote opluchting van de Borsbekenaar.

23 juni: Festival Dystopia heeft meer bezoekers nodig

Met iets meer dan drieduizend festivalgangers deed het dancefestival Dystopia in Borsbeek veel beter dan vorig jaar maar blijft het wel onder de verhoopte vierduizend bezoekers. En om de toekomst van het festival veilig te stellen moeten er meer bezoekers komen.

“Hoewel we sterk gegroeid zijn tegenover vorig jaar hoopten we op een nog sterkere groei. De kaap van vierduizend festivalgangers hebben we niet gehaald en dat is iets waar we in de toekomst wel moeten naar streven om rendabel te blijven”, zei de organisatie toen. Het is hopen dat de volgende editie de kaap van 4.000 wel haalt.

7 juli: Borah kwaad

Borah, de adviesraad voor mensen met een handicap, is boos en ontgoocheld. Bij de voorstelling van het nieuwe beleidsplan werd de voorzitter van Borah niet uitgenodigd en in de overzichtslijst van de adviesraden werd Borah niet opgenomen. “Dit is een klap in ons gezicht”, klonk het. Burgemeester Dis Van Berckelaer nuanceert: “Borah is absoluut niet afgeschreven. We hebben hen meer dan ooit nodig.”

Ondertussen zijn die plooien helemaal glad gestreken en doet Borah gewoon verder.

15 september: runderen verwaarloosd?

Op Facebook is commotie ontstaan nadat een wandelaar foto’s postte van de gallowayrunderen aan het Fort in Borsbeek. Op de foto’s is te zien hoe de vacht van de runderen onder de zaadbollen en distels zitten. Meteen volgde een spervuur van verwijten aan de gemeente omdat ze de dieren zouden verwaarlozen. Maar het blijkt om een natuurlijk verschijnsel te gaan. De runderen zoeken steeds mals gras en dat is vaak te vinden tussen die zaadbollen, ook wel klitten genoemd. Die hechten zich vast aan de vacht van het rund en op die manier worden de zaadjes verspreid. “De dieren hebben er geen last van en het verdwijnt vanzelf weer. Ook vorig jaar hadden onze runderen dit”, legt schepen Marian Lauwers uit. Opdat niemand zich nog ongerust zou maken, denkt Natuurpunt eraan om volgend jaar borden te plaatsen met informatie.

23 november: solidariteit voor klusjesman Willy De Belder

In de nacht van dinsdag op woensdag brandde de serre en garage van klusjesman Willy volledig uit. De materiële schade was enorm en Willy zag zijn werkmateriaal volledig in vlammen opgaan. Niets bleef er over voor de man die voor iedereen meteen klaarstond.

Enkele buren besloten daarom de man die hen altijd helpt, zelf te helpen. Het bestaan van de actie ging over de gemeentegrenzen heen. Naast klusmateriaal schenken, konden mensen ook een bedrag storten op een speciaal geopende rekening.

