Stem op Borsbeek voor verkiezing Fietsgemeente 2020 ADA

15 oktober 2019

19u19 0 Borsbeek De gemeente Borsbeek wil maar al te graag de titel van Fietsgemeente 2020, en rekent daarbij op de hulp van zijn inwoners. Iedereen kan stemmen op www.fietsgemeente.be.

Heel wat steden en gemeenten ondernemen acties om hun stad of gemeente fietsvriendelijk(er) in te richten. Ook Borsbeek wil zich graag profileren als fietsvriendelijke gemeente en dingt daarom mee naar de prijs Fietsgemeente 2020. Naast de titel maakt de gemeente ook kans op een geldprijs waarmee het de fietsinfrastructuur kan optimaliseren. Als fietser geef je je mening over de beleving, infrastructuur en communicatie.

Begin volgend jaar zullen de negen genomineerde gemeentes bekendgemaakt worden. Vervolgens zal een jury de gemeentes bezoeken en beoordelen. De winnaars worden bekendgemaakt op het Fietscongres op 26 mei 2020.

Wil je dat Borsbeek kans maakt op de overwinning dan kan je stemmen op www.fietsgemeente.be.

