Stel je oprit of garage ter beschikking voor dokters en zorgverleners

20 juli 2020

11u50 0 Borsbeek Een parkeerplek vinden in Borsbeek loopt niet altijd van een leien dakje. Ook dokters, verplegers en andere hulpverleners stoten al eens op dat probleem. Hierdoor lopen de huisbezoeken al snel vertraging op. Om dat probleem op te lossen start de gemeente met het project Zorgparkeren.

Concreet stellen inwoners van de gemeente hun oprit of garage ter beschikking van de zorgverleners. Dat betekent dat dokters zich tijdens hun huisbezoek mogen parkeren voor een oprit of garage. Bewoners die de parkeerplaats voor hun oprit of garage ter beschikking willen stellen, kunnen zich aanmelden via de gemeentelijke website. Ze ontvangen dan een Zorgparkeer-sticker. Door deze sticker op hun garage te hangen, tonen ze dat zorgverstrekkers er tijdens huisbezoeken mogen parkeren.

Ook zorgverleners melden zich aan via de website. Zij ontvangen een Zorgparkeerkaart en plaatsen die met hun contactgegevens achter hun voorruit. Zo kan een bewoner de zorgverlener contacteren om de plaats vrij te maken als het nodig is.

www.borsbeek.be.