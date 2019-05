Stan Ockers Classic wordt criterium door werken Herentalsebaan ADA

29 mei 2019

Zoals de traditie het wil zal er op Pinkstermaandag opnieuw gekoerst worden in Borsbeek tijdens de Stan Ockers Classic. Het grote verschil met andere jaren is dat de wedstrijd dit jaar een criterium wordt. De renners zullen lokale rondjes afleggen van 2,2 kilometer.

“De wedstrijd is tachtig kilometer lang en wordt gereden over lokale rondjes. Vroeger reden we ook door Boechout, Vremde en Wommelgem maar door de werken aan de Herentalsebaan is dat te gevaarlijk voor de renners. Het afgelopen wielerseizoen zijn er al veel ongevallen gebeurd en dat willen we vermijden,” vertelt organisator Peter Van Hoof.

Ook dit jaar verschijnen er enkele toppers aan de start. Zo zullen kersvers werelduurrecordhouder Victor Campenaerts, Thomas de Gent en Belgisch Kampioen Yves Lampaert starten.

De renners starten om 16 uur aan hun wedstrijd.