Stan Ockers classic, jaarmarkt én kermis afgelast in Borsbeek: "Pijnlijk maar enige juiste beslissing"

24 maart 2020

09u05 0 Borsbeek De gemeentelijke crisiscel van Borsbeek heeft unaniem beslist alle gemeentelijke evenementen tot en met 2 juni te annuleren. Dat betekent dat er dit jaar geen koers Stan Ockers classic is, geen kermis en geen jaarmarkt.

“Het was een pijnlijke beslissing en een waar ik de volledige verantwoordelijkheid voor draag”, zegt burgemeester Dis Van Berckelaer. “We contacteerden de medische overheid met de vraag hoe we er het best mee zouden omgaan. Hun advies was overduidelijk en daarom besloten we ook alles te annuleren tot en met 2 juni. Mogelijk voorzien we in het najaar een kermis voor de foornijveraars.”

Met deze maatregel wil de gemeente het risico op herval van het coronavirus vermijden en de hulpdiensten de kans geven zich terug te organiseren. “Onze mensen - politie, ziekenwagen diensten, Rode Kruis,... - kreunen onder de corona-druk. Alles moet terug herstarten nadien en dus opteren we in Borsbeek voor de korte harde pijn.Stel dat alles een beetje terug opstart, dan zullen we zeker kleine sociale initiatieven stimuleren tussen buren, familie en vrienden in beperkte kring. Voor de andere zaken volgen we natuurlijk de federale richtlijnen. À la guerre comme à la guerre”, besluit de burgemeester.

