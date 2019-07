Speelweken slachtoffer van eigen succes: nieuwe inschrijvingen niet meer mogelijk ADA

19 juli 2019

14u55 12 Borsbeek Het lokaal bestuur van Borsbeek ziet zich genoodzaakt de registratie van nieuwe kinderen voor de Speelweken te stoppen. De vraag overstijgt de capaciteit en daarom stelt de gemeente een aantal alternatieven voor.

Ook dit jaar zijn er weer een groot aantal kinderen die naar hartenlust komen spelen tijdens de speelweken in Borsbeek. Wegens de grote vraag is de gemeente verplicht om de registratie van nieuwe kinderen te stoppen.

“Als lokaal bestuur Borsbeek willen wij garant staan voor een kwalitatieve werking. Wij willen dat de kinderen die aanwezig zijn op de speelweken op een fijne en veilige manier met voldoende begeleiding kunnen spelen”, klinkt het bij de gemeente.

Omdat dit gevolgen heeft voor de ouders, somt de gemeente een aantal alternatieven op. Zo is er Koraal Speelpleinen in Wommelgem. Wie in Borsbeek woont, kan rekenen op een voordeeltarief. De bus naar Koraal stopt in Borsbeek en kinderen krijgen bovendien een warme maaltijd geserveerd.

Daarnaast zijn er de Sportit-kampen. In de week van 29 juli tot 2 augustus zijn er nog plaatsen beschikbaar voor verschillende kampen. Maar ook in Lier en Nijlen staan er nog leuke kampen gepland. Zomermuziekkamp vindt plaats in De Schuur in Fort 3 van 19 tot 23 augustus en tot slot is er Kidskriebels.