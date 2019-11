Solidariteitsactie voor klusjesman Willy nadat hij al zijn werkgerief verloor in fatale brand ADA

23 november 2019

12u51 0 Borsbeek Buren van Willy De Belder hebben een solidariteitsactie op poten gezet nadat de klusjesman al zijn werkgerief verloor in een hevige brand vorige week. “Dit is het minste wat we kunnen doen voor iemand die voor iedereen altijd klaarstaat.”

In de nacht van dinsdag op woensdag brandde de serre en garage van klusjesman Willy De Belder volledig uit. De materiële schade was enorm en Willy zag zijn werkmateriaal volledig in vlammen opgaan. Niets bleef erover voor de man die voor iedereen meteen klaarstond.

Enkele buren besloten daarom de man die hen altijd helpt, zelf te helpen. “Al zijn klusgerief is Willy kwijt. Hij is er het hart van in want klussen is zijn leven. Omdat hij altijd voor ons klaarstaat besloten we een solidariteitsactie op poten te zetten. We maakten folders die we in de bussen stopten met uitleg wat er gebeurd is en de vraag of ze Willy kunnen helpen met een schenking”, vertelt buurvrouw Maryse. “We brachten zijn vrouw op de hoogte en enkele uren later kregen we een heel dankbaar berichtje terug van Willy. Hij was compleet overdonderd.”

Het bestaan van de actie ging over de gemeentegrenzen heen en bereikte al een vrouw uit Boechout. “Ze belde ons dat Willy eens mocht gaan kijken in het klusgerief van haar vader. Hij heeft het niet meer nodig omdat haar ouders naar een rusthuis verhuizen. Willy kon zijn oren niet geloven”, lacht Maryse.

Naast klusgerief schenken, kunnen mensen ook een bedrag storten op een speciaal geopende rekening. “Die rekening zullen we zes weken openhouden. Nadien zullen we met het bedrag een bon kopen in een kluswinkel naar keuze van Willy”, gaat Maryse verder. “We zijn heel blij dat we dit kunnen doen voor Willy. Iedereen kent hem en wat hij nu meemaakt wens je niemand toe. Geen klusje is voor hem te veel. Dat we dit doen is het minste wat we kunnen doen voor zo een geweldige buur.”

Iets na drie uur dinsdagnacht werden buurtbewoners van de Hulgenrodestraat uit hun slaap gewekt door een luide knal. De buurt sloeg alarm want een serre in de straat stond in brand. De posten Borsbeek en Wommelgem van Brandweer Zone Rand repten zich naar de site om het vuur te bestrijden. Verschillende buurtbewoners werden tijdelijk geëvacueerd.

Wie geld wil storten kan dat op Solidariteit Willy BE70 0837 7370 3325.