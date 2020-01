Secundaire scholen Boechout, Borsbeek, Mortsel en Edegem starten inschrijvingen op zelfde datum ADA

20 januari 2020

10u17 0 Borsbeek Zeven scholen die secundair onderwijs aanbieden in Boechout, Borsbeek, Mortsel en Edegem hebben afgesproken om de inschrijvingen op dezelfde datum te organiseren. Je moet en kan voor deze scholen niet digitaal aanmelden.

De inschrijvingen voor het eerste jaar in het Sint-Jozefsinstituut vinden dus plaats op zaterdag 21 maart van 9 tot 12 uur. Wens je vooraf meer informatie, dan kan je terecht op de infodag voor toekomstige leerlingen en hun ouders op zaterdag 7 maart. Er zijn infosessies om 9, 10, 11, 13.30 en 14.30 uur. Deze starten telkens met een korte voorstelling van de school. Nadien volgt een korte toelichting bij de vernieuwde eerste graad met aansluitend een geleide wandeling door de school.

Kandidaat-leerlingen voor de hogere jaren (tweede tot en met zevende jaar) kunnen zich inschrijven op zaterdag 7 maart om 10 of 11 uur. Ook op donderdag 28 mei is er een aanmeldingsmoment. Hiervoor kan je vanaf 9 maart telefonisch een afspraak maken.

Vanaf maandag 2 maart kunnen alle kinderen van het geboortejaar 2018 en vroeger ingeschreven worden tot het maximum aantal leerlingen per klas is bereikt in de lagere scholen van Borsbeek. Ook kinderen die nog niet op 1 september maar later dit schooljaar instappen dienen zich nu al in te schrijven. Neem vooraf telefonisch contact op te nemen met de school om een afspraak te maken voor inschrijving van je zoon of dochter.