Schanslaan vanaf vrijdag opnieuw open in beide rijrichtingen ADA

26 augustus 2020

17u48 0 Borsbeek Op vrijdag 28 augustus zullen beide rijrichtingen van de Schanslaan open gaan. Vanaf dan is er dus opnieuw doorgaand verkeer mogelijk vanuit de Herentalsebaan alsook vanuit de Boechoutsestenweg en alle zijstraten. Het kruispunt aan de Herentalsebaan is nog niet aangepakt.

Donderdagavond is het dan eindelijk zover. Dan zal de aannemer alle werfinstallaties verwijderen en is de Schanslaan opnieuw open in beide richtingen. de werken vonden in verschillende fases plaats en hebben enkele maanden in beslag genomen. Helaas is er ook een kleine domper op de feestvreugde.

“Jammer genoeg is het kruispunt aan de Herentalsebaan waar onder meer verkeerslichten worden voorzien, nog niet aangepakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer dient dit verder op te nemen. Die herinrichting, die voor een goede doorstroming en afwikkeling van het verkeer zal zorgen, laat dus zeker nog even op zich wachten”, klinkt het bij de gemeente.

In afwachting van deze werken zal vrijdag het stuk in de Akkerdonckstraat, tussen de Zilverenhoek en de Schansleen, tijdelijk als enkelrichtingstraat worden ingericht. Op die manier hoopt het bestuur sluipverkeer tegen te gaan. Het zal dus niet mogelijk zijn om vanuit de Schanslaan via de Akkerdonckstraat richting Borsbeek centrum te rijden.

“Ook de werken aan het bufferbekken zijn nog niet afgerond. De aannemer blijft hier verder in de maand september aan werken, wat toch nog zwaar vrachtverkeer met zich meebrengt. Maar ondertussen ligt de Schanslaan te pronken en kunnen we niet meer wachten om ze nu toch al vrij te geven.”