Rosekapellewijk slaat handen in elkaar met dichter Jan Somers voor gedicht op nieuwe vlonderpad ADA

02 juni 2020

Voormalig dorpsdichter Jan Somers heeft samen met de bewoners van de Rosekapellewijk in Borsbeek een gedicht gemaakt voor het nieuwe vlonderpad aan het fort in Borsbeek. De gemeente legt een nieuw pad aan en bewoners kunnen de planken aankopen en personaliseren. De woonwijk zal nu trachten 504 euro in te zamelen om 18 planken te kunnen kopen.

De gemeente Borsbeek zal een nieuw vlonderpad aanleggen aan Fort 3 en inwoners kunnen dat sponsoren door een planken aan te kopen en ter personaliseren. Zo is het idee ontstaan van de bewoners van de Rosekapellewijk om samen met dichter Jan Somers een persoonlijk gedicht op het pad te laten zetten. Jan schreef het gedicht van 18 regels en de buurt zal geld inzamelen om die 18 planken te kunnen komen, goed voor een bedrag van 504 euro.

“Het gedicht heeft geen titel en ook over de inhoud kan ik nog niet veel prijsgeven”, vertelt Somers. “Ik heb me laten inspireren door de omgeving waar het pad komt. Dat moerassig gebied heb ik als metafoor gebruikt voor het leven en het pad dat ons door dat leven kan leiden, ons droog houdt en ons helpt de oversteek te maken.”

Omdat het gedicht verspreid wordt over 18 planken, wilde Jan er ook voor zorgen dat elke afzonderlijke zin ook op zichzelf kan bestaan. Wat niet altijd even gemakkelijk is. Toch zegt de dichter erg tevreden te zijn over het resultaat. “Het gedicht zal binnenkort onthuld worden, eerst moeten we ervoor zorgen dat we de 18 planken kunnen aankopen.”

Iedereen die een steentje - of plankje - wil bijdragen kan terecht op de website www.rosekapellewijk.net. Daar kan je een vrije bijdrage doneren. Iedereen die een donatie doet, zal het gedicht ook afgedrukt krijgen.