Politiezone MINOS heeft een warm hart en zamelt geld in voor Warmste Week ADA

24 december 2019

16u32 0 Borsbeek Politiezone MINOS zamelt 1.254 euro in voor vzw Over-Hoop. Die zet zich als lotgenotengroep in voor jonge mensen die het slachtoffer werden van een verkeersongeluk, maar evengoed voor familie en vrienden.

De Warmste Week van Studio Brussel loopt op zijn einde en ook de Politiezone MINOS draagt haar steentje bij voor het goede doel. Door zakjes snoep en truffels, liters verse soep, zelfgebakken taarten en broodpudding, honderden hotdogs en hamburgers te verkopen zamelden ze 1.254 euro in.

Dat geld schenken ze aan de vzw Over-Hoop. Over-Hoop richt zich als lotgenotengroep zowel tot de ouders als tot de jonge verkeersslachtoffers zelf. Op ontmoetingsdagen is er ook aandacht voor de broers en zussen of grootouders. Over-Hoop staat open voor jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) maar ook voor zij die uitsluitend fysiek letsel opliepen. Over-Hoop is er voor kinderen en jongeren van 3 tot 35 jaar.