Overijverige ambtenaar nekt voetbalclub: K. Borsbeek Sport stopt na dispuut met gemeente over belasting op reclameborden David Acke

05 februari 2020

20u32 0 Borsbeek K. Borsbeek Sport is tegen wil en dank aan zijn laatste seizoen bezig. Nog tien competitiewedstrijden en daarna valt het doek over de 77 jaar oude voetbalclub in Borsbeek. Oorzaak is een dispuut met de gemeente over een belasting op reclameborden en de oude kantine waarvoor maar geen oplossing gevonden wordt. “De ene sponsor na de andere haakt af omdat ze meer belastingen moeten betalen dan dat ze sponsoren. Dan sta je als bestuur machteloos”, vertelt de voorzitter.

“Een A-veld waar veel Antwerpse ploegen alleen maar van kunnen dromen”, staat te lezen op de website van K. Borsbeek Sport. Toegegeven, voor een club in derde provinciale ligt het veld er als een biljart bij. De trots van de club die meteen ook afsteekt tegenover de verouderde kantine. “De elektriciteit is niet meer conform”, weet voorzitter Patrick Huybrighs. “Maar we slagen er maar niet in om samen met de gemeente een oplossing te vinden. Er is geen geld omdat de gemeente blijkbaar praktisch failliet is. Ze beloofden ons 25.000 euro voor een chalet die ideaal was voor ons tot we plots bericht kregen dat we de komende zes jaar op niet meer dan 6.000 euro moesten rekenen”, zucht Huybrighs.

Sponsors betalen bij ons 58 euro per vierkante meter reclamebord. Als je dan weet dat de belasting 68 euro bedraagt dan weet je ook dat heel wat sponsors daar niet mee gediend zijn Voorzitter Patrick Huybrighs

Wildgroei

Maar de druppel is een discussie over een belasting op reclameborden. “Voormalig burgemeester Leo Vlaeymans voerde die wet in jaren geleden om een wildgroei aan reclameborden te vermijden in het dorp. Begrijpelijk maar voor verenigingen werd er een uitzondering gemaakt. Tot een nieuwe ambtenaar van de gemeente zijn job heel erg grondig ging gaan doen en op pad ging in de gemeente en van alle reclameborden foto’s maakte.” Het gevolg kan u al raden. Alle sponsors kregen een brief in de bus met de vraag de belasting over te schrijven. “Wij werden zelfs niet op de hoogte gebracht. Kijk, sponsors betalen bij ons 58 euro per vierkante meter reclamebord. Als je dan weet dat de belasting 68 euro bedraagt dan weet je ook dat heel wat sponsors daar niet mee gediend zijn”, gaat Patrick verder.

En dus nam Patrick een broodnodige maar rationele beslissing. “Borsbeek Sport stopt honderd procent zeker na dit jaar. Ik hoop oprecht dat we de laatste tien wedstrijden nog kunnen spelen maar ik weet niet in hoeverre de spelers nog gemotiveerd zijn. Zij zijn al op de hoogte gebracht omdat ik hen ook de kans wil geven een nieuwe club te zoeken. Het is jammer maar liever nu beslissing nemen, nu we geen schulden hebben, dan het nog een jaar te rekken en af te sluiten met een schuldenberg.”

“Geen olie op vuur gooien”

Het gemeentebestuur van Borsbeek wil voorlopig enkel kort reageren op de uitlatingen van het bestuur. “Wij gaan nog geen standpunt innemen in deze kwestie en die al zeker niet via de media verkondigen. Dat zou alleen maar olie op het vuur gooien. Wij wachten tot de club met ons contact opneemt en zullen dan samen rond de tafel zitten”, vertelt schepen voor Sport Walter Kiebooms.