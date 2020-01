Outfit Factory verhuist naar nieuw pand dat drie keer zo groot is Toon Verheijen

19 januari 2020

12u41 0 Borsbeek De specialist in werkkledij Outfit Factory heeft de oude locatie verlaten en zit voortaan in een nieuwe winkel aan de Frans Beirenslaans. De winkel is drie keer zo groot als voorheen want de oppervlakte bedraagt nu 500 in plaats van 150 vierkante meter.

Bram en Tim Claes openden Outfit Factory in 2005. De oprichters zijn blij dat ze in een nieuw pand zitten. “We gaan van een stoffig oud winkeltje naar een ruim eigentijds pand met een unieke beleving voor onze klanten en deze keer met ruime parking‘”, zegt Tim Claes. “We proberen onze klanten nog meer een totaalpakket aan te bieden. We hebben onze eigen grafische afdeling en bedrukkingsatelier zodat we werkkledij zelf kunnen personaliseren. Wij zorgen ervoor dat onze klanten de tijden van ongeïnspireerde en weinig originele werkkleding en uniformen definitief achter zich kunnen laten.”

Sinds medio 2018 behoort Outfit Factory tot de Prosafco groep die zeven vestigingen telt. Naast Borsbeek zijn er winkels in Lier, Roeselare, Hamme, Beerse, Bree en Hasselt.