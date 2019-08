Opnieuw tweeweklijkse inzameling restafval ADA

27 augustus 2019

12u06 0

Het bestuur van Borsbeek besliste om tijdens de zomermaanden juli en augustus het huisvuil wekelijks op te halen. Nu de zomervakantie bijna gedaan is, schakelt IGEAN opnieuw over naar een tweewekelijkse inzameling van het restafval. De ophaling van het gft (witte zakken) blijft het ganse jaar wekelijks gebeuren. IGEAN raadt aan om het afval altijd tijdig buiten te zetten. Dat is voor 7 uur op de ophaaldag of de avond voordien.

Wie twijfelt kan de data nakijken op de afvalophaalkalender.