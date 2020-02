Op 1 mei en na 77 jaar valt doek over Borsbeek Sport: “Heel jammer dat zo’n traditieclub verdwijnt” David Acke

17 februari 2020

15u27 0 Borsbeek De kans dat Borsbeek Sport alsnog verder zou blijven bestaan was al heel klein maar nu is ook het kleine sprankeltje hoop weg. Op 1 mei 2020 legt de club de boeken neer. De drie voetbalvelden, één kunstgrasveld en twee natuurvelden, zijn eigendom van de gemeente. Die velden zullen verhuurd worden aan andere ploegen. “We gaan dit proberen zo eerlijk en goed mogelijk af te ronden”, klinkt het bij het bestuur.

Met een aangetekend schrijven aan de gemeente, liet het bestuur van voetbalclub Borsbeek Sport weten dat de club vanaf 1 mei stopt te bestaan. Bij de gemeente hebben ze akte genomen van die beslissing. De komende weken zal er tussen de twee partijen bekeken worden hoe de overdracht praktisch moet verlopen. Dat belooft geen eenvoudige opdracht te worden als je weet dat sommige documenten ondertussen meer dan dertig jaar oud zijn.

Ik vind het erg knap van het bestuur dat ze de club schuldenvrij kunnen stopzetten. Dat zijn niet heel veel clubs gegeven Walter Kiebooms

Over de velden en de kantine bestaat geen twijfel. De velden, één kunstgrasveld en twee natuurvelden, zijn eigendom van de gemeente Borsbeek. “Die komen gewoon opnieuw in een verhuurpakket voor geïnteresseerden”, vertelt sportschepen Walter Kiebooms. “Heel veel clubs zijn op zoek naar velden, vooral op zaterdagen is er een tekort omdat heel wat wedstrijden op dezelfde momenten starten. Enkele clubs hebben hun interesse al getoond.” De kantine is eigendom van de club. Wat er met dat gebouw zal gebeuren is nog niet duidelijk. “Ik veronderstel dat Borsbeek Sport al het gebouw volledig zal leegmaken.”

Wet op reclamebelastingen

Sinds het nieuws bekend raakte dat Borsbeek Sport zou stoppen te bestaan na 77 jaar, heeft de gemeente Borsbeek nooit commentaar willen geven. Ook al was het bestuur van de voetbalclub bikkelhard voor de gemeente. Volgens de club werd het voortbestaan gefnuikt door een oude wet op reclamebelastingen. Hierdoor moesten sponsors meer aan de gemeente betalen dan dat ze de club sponsorden. “Als gemeentebestuur hebben wij die dingen ook gelezen in de krant en hebben we eigenlijk meteen beslist daar niet over te communiceren om geen olie op het vuur te gooien. Dat zou niemand ten goede komen. Wij vinden het heel jammer dat zo een traditieclub verdwijnt en we laten de reden in het midden. Maar vaak is het een samenloop van omstandigheden en kan je zoiets niet wijten aan één oorzaak”, zegt Kiebooms.

De sportschepen hoopt de komende weken alles in alle sereniteit af te kunnen handelen. “Wat gebeurd is, is gebeurd. En je kan met modder gaan gooien en verwijten gaan rondslingeren maar dat zal niets veranderen aan deze zaak. Dat gaan we dus niet doen. Ik vind het trouwens erg knap van het bestuur dat ze de club schuldenvrij kunnen stopzetten. Dat zijn niet heel veel clubs gegeven.”