Ook deze zomer zal huisvuil elke week opgehaald worden ADA

03 juni 2020

11u43 0 Borsbeek Ook deze zomer zal IGEAN een wekelijkse ophaalronde voorzien voor huisvuilophaling. Vorig jaar testte de gemeente en IGEAN al eens een wekelijkse ophaalronde en dat werd positief onthaalt.

Door de warme zomers van de afgelopen jaren vroegen de inwoners van Borsbeek of het niet mogelijk zou zijn om in de zomermaanden huisvuil elke week op te halen in plaats van om de twee weken. De gemeente onderzocht dat voorstel samen met IGEAN en dat resulteerde in een eerste testfase vorige zomer. Die werd goed onthaalt en daarom wordt de wekelijkse ophaalronde ook deze zomer ingevoerd.

In de maanden juli en augustus zal het restafval dus opnieuw wekelijks opgehaald worden. Dat is vooral goed nieuws voor wie op een appartement woont en zijn afval niet buiten kan stockeren. De wekelijkse ophaalronde loopt tot maandag 31 augustus. Daarna wordt er opnieuw overgeschakeld naar een twee wekelijkse ophaalronde.