Onderaannemers zetten bouw nieuwe school De Klinker verder

10 augustus 2019

Goed nieuws voor de gemeentelijke basisschool De Klinker. Het ziet ernaar uit dat de bouw van hun nieuwe gebouw opnieuw van start kan gaan. Eind vorig jaar ging Bouwbedrijf Willems failliet en sindsdien lagen de werken stil. Nu zullen de onderaannemers de werken verder zetten. Door de vertraging van negen maanden zullen de leerlingen bij de start van het nieuwe schooljaar voorlopig nog les krijgen in het Tirolerhof. Wanneer de leerkrachten en de leerlingen in hun nieuwe school terecht kunnen, is moeilijk te voorspellen.