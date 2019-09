Marc is hofleverancier van foto’s in Borsbeek: “mijn manier om iets terug te geven aan de gemeente” David Acke

11 september 2019

11u29 0 Borsbeek Hij is een bekend figuur in Borsbeek omdat je hem op zowat elk evenement spot met zijn fototoestel in zijn hand. ‘I shoot people’, staat er vaak op zijn t-shirt te lezen maar verder is Marc Broeckx (49) heel zachtaardig. Hij maakte zijn allereerste foto voor het maandblad Uitkomst van Steve Stevaert en sindsdien heeft hij de fotografiemicroben te pakken. “Ik volgde eens een cursus in Borsbeek en wil de gemeente nu iets teruggeven.”

Noem een evenement in Borsbeek en Marc is er sowieso al eens geweest. Met zijn fototoestel in de hand kuiert hij rond op kermissen, foodtruckfestivals, markten of officiële plechtigheden. Met maar één doel: foto’s nemen en die delen met de Borsbekenaars. Omdat hij het graag doet en om onder de mensen te zijn.

Je zou kunnen zeggen dat het Steve Stevaert was die Marc naar het fototoestel deed grijpen. “Rond mijn 28ste was ik redacteur bij het maandblad Uitkomst. Toen we Steve Stevaert gingen interviewen vroeg mijn collage of ik mee wilde om foto’s te nemen. Ik had vroeger op school wel eens een camera vast gehad maar daar bleef het bij. Ik kocht nog snel een klein fototoestel en portretteerde er Steve mee. En dat viel erg goed mee. Ik herinner me nog dat de medewerkers van Steve Stevaert de foto’s wilde zien voor publicatie zodat ze de mooiste er konden uitkiezen.”

Cursus

Door gezondheidsperikelen moest Marc zijn camera noodgedwongen aan de kant leggen. “Al heel mijn leven heb ik last van knieën, heupen en mijn rug. Hierdoor kan ik niet lang wandelen, zitten en liggen. Verschillende operaties en vele uren bij de kinesist zorgden ervoor dat ik een tweetal jaar afgesloten was van de buitenwereld. En dat raak je stilaan beu. Toen woonde ik al in Borsbeek en via het infoblad van de gemeente zag ik dat je een cursus fotografie kon volgen. Dat was voor mij het signaal om mijn oude hobby opnieuw op te nemen en ik zag het als mijn kans om opnieuw onder de mensen te komen.”

Vandaag laat Marc geen kans onbenut om er op uit te trekken. Met de wagen of de scooter want ver stappen lukt niet. “Het is mijn manier om iets terug te doen voor de gemeente. Dankzij die cursus kreeg ik mijn sociaal leven. Overal waar ik foto’s mag trekken, trek ik foto’s en deel ik ze op Facebook. Zelfs als er mensen zijn die niet graag op de foto staan, sla ik een babbeltje met hen. Mooi toch? Het gebeurt wel eens dat ik in de winkel ben en dat mensen me aanspreken. Dan moet ik wel eens denken wie dat juist is”, lacht Marc.

Marc zijn favoriete plekje is het Fort in Borsbeek, aan de Leeuwenpoort. “Een prachtig stukje natuur in Borsbeek. Maar ook het Achterrot is heel mooi. “Die plas leeft en dat zorgt ervoor dat je elke keer opnieuw andere foto’s kan nemen. Dan is er eens veel water, dan bijna geen. Dat geeft altijd een andere dimensie aan de wijk.”