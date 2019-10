Mammobiel komt naar Borsbeek in strijd tegen borstkanker ADA

21 oktober 2019

12u48 1 Borsbeek Alle vrouwelijke Borsbekenaars van 50 tot en met 60 jaar krijgen opnieuw een uitnodiging in de bus om een mammografie te laten nemen in de mammobiel. Die staat van 5 tot en met 21 november op het plein voor het Sociaal Huis in de Lucien Hendrickxlei en is elke werkdag toegankelijk van 8 uur tot 15 uur of van 12 uur tot 19 uur.

Het is erg belangrijk om tweejaarlijks een mammografie te laten nemen van de borsten in de strijd tegen borstkanker. Hoe sneller borstkanker opgespoord wordt, hoe groter de kans op genezing en hoe minder zwaar de behandeling is.

De resultaten van de mammografie worden nadien per brief bezorgd. Dat verloopt heel persoonlijk en discreet. Je kan de gegevens ook online raadplegen in Vitalink. Dat is het online gezondheidsplatform van de Vlaamse overheid.

Meer info vind je op www.bevolkingsonderzoek.be of contacteer 0800 60 160 – info@bevolkingsonderzoek.be