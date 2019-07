Leden Borah razend: “Gemeente schuift ons gewoon opzij” Maar burgemeester sust: “Klopt niet. Zonder Borah zijn we niets” David Acke

06 juli 2019

14u28 0 Borsbeek Borah, de advies raad voor mensen met een handicap, is boos en ontgoocheld. Bij de voorstelling van het nieuwe beleidsplan werd de voorzitter van Borah niet uitgenodigd en in de overzichtslijst van de adviesraden werd Borah niet opgenomen. Dit is een klap in ons gezicht”, klinkt het. Burgemeester Dis Van Berckelaer nuanceert: “Borah is absoluut niet afgeschreven. We hebben hen meer dan ooit nodig.”

Afgelopen week stak bij elke Borsbekenaar een bewonersbrief in de bus. Daarin doen algemeen directeur Kathleen Sebreghts en burgemeester Dis Van Berckelaer een oproep aan de inwoners om zich kandidaat te stellen voor een hele reeks adviesraden. Mensen die interesse hebben, kunnen het online invulformulier invullen tot 15 september 2019. Maar in dat overzicht van de adviesraden werd Borah, adviesraad personen met een handicap, niet opgenomen.

“Wij zijn boos. Razend eigenlijk. We zijn zo ongeveer de enige raad die met echt advies afkomt en plots lijken we overbodig te zijn geworden”, vertelt voorzitter Ritje Schouppe-Moons. Borah bestaat uit mensen met een handicap of mantelzorgers van een naaste met een handicap. Ze engageerden zich om de toegankelijkheid van alle Borsbekenaren te verbeteren. “Als persoon met een handicap of als mantelzorger is het vaak vechten voor erkenning als volwaardig burger. Met het ‘beleidsplan adviesraden’ worden Borah en haar leden duidelijk niet erkend, en, erger nog, genegeerd. Dat voelt als een kaakslag”, zegt Schouppe-Moons.

Toch blijft Borah strijdvaardig en zal het zich blijven inzetten voor mensen met een handicap in de gemeente. “We zullen tonen dat we heel strijdvaardig zijn en nog lang niet dood zijn. Zonder ons kan het gemeentebestuur niet aan de slag om de leefbaarheid van mensen met een handicap te verbeteren. Al zal de samenwerking misschien een andere toon aannemen. Minder amicaal, iets kordater”, aldus Schouppe-Moons.

“Hebben Borah nodig”

Burgemeester Dis Van Berckelaer is op de hoogte van de bezorgdheden van Borah maar zegt dat die absoluut niet nodig zijn. “Hun functie blijft dezelfde en het klopt niet dat we hen overbodig vinden. Integendeel. We hebben als gemeentebestuur Borah meer dan ooit nodig. Alleen zal Borah niet meer als ‘adviesraad’ bestempeld worden maar wel als een werkgroep binnen de Welzijnsraad. Het enige wat er dus voor Borah verandert is de naam waaronder ze te vinden zijn. Het is jammer dat er zoveel onzekerheid is want dat is voor niets nodig.”

Maar over die naamsverandering is Borah niet te spreken en zij vrezen dat inwoners van Borsbeek hen maar moeilijk zullen vinden. Ook deze bezorgdheid is volgens Van Berckelaer niet nodig. “Borah zal zelfs nog meer in het zicht springen dan voorheen. Ik nodig de mensen van Borah dan ook graag uit voor een constructief gesprek om de plooien glad te strijken en ik wil me verontschuldigen voor de onduidelijkheden.”

