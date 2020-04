Koen Armirotto start eigen uitvaartonderneming A’dieu ADA

04 april 2020

09u28 0 Borsbeek Borsbekenaar Koen Armirotto is de nieuwe concessiehouder van het mortuarium in Borsbeek. Daar zal hij de komende acht jaar zijn uitvaartonderneming A’dieu uitbaten. In september hoopt hij er zijn eerste uitvaarten te kunnen doen maar eerst wil hij het pand moderniseren. In afwachting zullen begrafenissen uitwijken naar kerken en crematoria.

A’Dieu, zo heet de nieuwe uitvaartonderneming van Koen Armirotto in Borsbeek. Enkele weken geleden schreef de gemeente een openbare aanbesteding uit voor het mortuarium. Koen reageerde en kreeg een concessie van acht jaar. De naam van zijn nieuwe uitvaartonderneming heeft verschillende lagen. “De letter ‘a’ verwijst naar mijn naam, ‘dieu’ betekent God in het Frans en ‘adieu’ betekent zoveel als ‘tot wederziens’”, vertelt Koen.

A’dieu is al operationeel maar uitvaarten zullen nog even moeten uitwijken naar kerken of crematoria in de buurt. “Ik ben volop bezig met het hele gebouw een fikse opknapbeurt te geven. Ik denk dat de laatste twintig jaar niks is gebeurd in het gebouw. Nu voelt alles heel oud en ongezellig aan. Tegen september moet alles gemoderniseerd zijn en zal alles veel zachter en warmer aanvoelen.”

Koen zit ondertussen al zeven jaar in het vak en droomde er al lang van een eigen zaak te kunnen starten. Hij twijfelde dan ook geen seconde toen hij de oproep van de gemeente las. “Ik ben heel blij dat ik het vertrouwen van de gemeente heb gekregen. De komende acht jaar zal ik van A’dieu trachten een bloeiende zaak te maken en natuurlijk hoop ik dat de gemeente na acht jaar mijn concessie gewoon zal verlengen.”

Een website is er momenteel nog niet maar via de Facebookpagina van A’dieu kan je Koen wel bereiken.

Meer over Koen Armirotto