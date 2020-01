Klusser Willy die materiaal verloor in zware brand krijgt 850 euro van buren: “Er bestaan dus toch nog goeie mensen” Brand wellicht aangestoken en geen ongeluk zoals eerst gedacht Sander Bral

11 januari 2020

16u51 17 Borsbeek De buren van klusser Willy De Belder (55), die eind november al zijn materiaal verloor in een zware brand, hebben de man zaterdag verrast met een waardebon van 850 euro om nieuw gereedschap aan te schaffen. “Ongelooflijk dat die mensen geld hebben ingezameld voor mij. Na die brand zat ik er eventjes door, maar dit doet goed. Er bestaan dus toch nog goeie mensen.”

Terug naar de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 november. Iets na drie uur brak er opeens brand uit in de serre en het magazijn in de Borsbeekse Hulgenrodestraat van Willy De Belder (55). Beide gebouwen gingen helemaal verloren, net zoals al het opgeslagen materiaal in het magazijn. Willy klust voor Plus Home Services bij mensen die dat zelf niet meer kunnen, in zijn vrije tijd helpt hij mensen in de buurt met kleine herstellingen en kluswerken. Al het materiaal dat hij daarvoor gebruikt, van boormachines tot kettingzagen en ander gereedschap, ging verloren in de brand, die extra gevoed werd door de gasflessen die in het magazijn stonden.

“Ik woon naast mijn werkplaats dus ik was meteen ter plaatse”, herbeleeft Willy. “Mijn wereld stortte in. Ik kon mezelf wel voor de kop slaan, ik was er toen nog zeker van dat de brand ontstond omdat ik de batterijen van mijn machientjes liet opladen ’s nachts, terwijl iedereen me had aangeraden om dat nooit te doen. Mijn hele wereld was aan het afbranden, voor mijn ogen.”

Inzamelactie

Enkele dagen later zaten er flyers in de bussen bij de buren, met de vraag om Willy te steunen met werkmateriaal en geld. “Ik heb letterlijk een traan moeten laten, toen ik dat zag”, gaat Willy verder. “Mensen kwamen spontaan aan de deur met werkmateriaal dat ze niet meer nodig hadden, sommigen gaven er een enveloppe met wat centjes bij. Ik werd zelfs uitgenodigd in een werkatelier waar ik zelf materiaal mocht uitkiezen, omdat de klusser in kwestie naar een rustoord ging verhuizen.”

850 euro

Zaterdagmiddag belden Maryse en de rest van de buren aan bij Willy met het resultaat van de inzamelactie. “Een Brico-bon voor 850 euro, ik kan het nog steeds niet geloven. Ik heb al een boodschappenlijstje gemaakt en ik ga zo snel mogelijk richting de winkel”, lacht Willy. “Ik plan ook om tijdelijk een caravan aan te schaffen om in te klussen, want mijn magazijn is nog steeds niet vrijgegeven na de brand. Ik hoop snel terug op volle kracht te kunnen werken want dan kan ik de buren terug helpen met hun fietsherstellingen en andere klussen. Stilzitten is ook gewoon niets voor mij”, glimlacht Willy.

Brandstichting

Het afgebrande magazijn is nog niet vrijgegeven omdat onlangs aan het licht kwam dat de brand wellicht opzettelijk werd aangestoken. “Heel toevallig kwam de buurman hier op uit. Toen hij onlangs de beelden van zijn bewakingscamera’s bekeek, is er op de nacht van de brand duidelijk een schim te zien die de brandstoftank van een grasmachine in mijn magazijn in brand steekt. Je kan ook zien dat er opeens een steekvlam tevoorschijn komt en dat de brandstichter zijn kledij in de fik schiet. Daarop verlaat hij mijn magazijn, meer kan ik er niet over zeggen. De politie heeft bij mijn weten nog niemand kunnen vinden.”

De lokale politiezone Minos bevestigt dat het onderzoek naar de brand nog steeds bezig is maar geeft geen uitsluitsel van kwaad opzet: “Dat maakt deel uit van het onderzoek.”