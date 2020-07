Joke krijgt dreigbrief voor blaffende hond: “Wij hebben enkel een kat en die blaft niet hoor” ADA

23 juli 2020

16u47 0 Borsbeek Joke De Wilde uit Borsbeek heeft een dreigbrief gekregen van een onbekende. De afzender dreigt de politie op haar af te sturen als haar hond niet stopt met blaffen. Klein detail, Joke heeft helemaal geen hond.

“Als u nog één keer uw hond ‘s nachts laat blaffen om 24 uur zoals gisteren bellen wij onmiddellijk de politie”: dat was de boodschap van het briefje. Alleen, Joke heeft geen hond, alleen een kat Max.

Joke is geschrokken van de harde woorden in de brief. “Vorig jaar stond hier al eens een man aan de deur om te klagen over het blaffen van mij hond. Ook toen zei ik dat ik helemaal geen hond heb. Of dit briefje nu opnieuw van die man komt, dat weet ik niet. Ik ken hem niet”, vertelt Joke.

Ze postte het briefje op Facebook en hoopt dat de afzender ervan het zou zien en dat hij of zij weet dat Joke geen hond heeft. “Onze buren hebben een hond en die blaft wel eens ‘s nachts maar eigenlijk heb ik daar zelf niet veel last van. Wat mij stoort aan het briefje, is dat ik nu betrokken wordt bij een probleem dat eigenlijk het mijne niet is. Ik word valselijk beschuldigd en bovendien bedreigt de schrijver me. Als de politie hier aan mijn deur staat dan overweeg ik zelf klacht in te dienen tegen onbekende.”

Joke hoopt dat de schrijver zich meldt zodat er rond de tafel gezeten kan worden zodat het misverstand kan worden uitgeklaard.